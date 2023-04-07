Израиль собирается нанести удар по ядерным объектам Ирана

Кого и зачем предупреждает американский министр обороны

Заявление министра обороны США Ллойда Остина об очень высокой вероятности военной операции Израиля в Иране осталось практически незамеченным мировыми СМИ. Мы считаем, что напрасно. При оценке перспектив развития событий на Ближнем Востоке такую возможность следует принимать во внимание по нескольким причинам.

Во-первых, Ллойд Остин дал свой прогноз после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху – а значит, получил информацию из первых рук. Ведь сам Биньямин Нетаньяху недавно утверждал, что вернулся в правительство для того, чтобы не допустить превращения Ирана в ядерную державу. Зная решительный характер главы израильского правительства, это вряд ли было сказано ради красного словца.

Во-вторых, глава Пентагона обозначил даже рамки предстоящего на Ближнем Востоке конфликта: «Мы сомневаемся в реальности наземной фазы, но скорее всего будут нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам в Иране». При этом надо учесть, что ранее Тель-Авив всегда заранее информировал Вашингтон о своих военных намерениях.

Но тогда возникает закономерный вопрос: для чего американский министр проинформировал все заинтересованные стороны, включая иранское руководство, об израильских планах? Объективных объяснений этому «сливу» может быть два. Например, можно предположить, что в Пентагоне действительно хотели бы остановить Биньямина Нетаньяху в его желании нанести удар по Ирану. Поскольку переубедить израильского премьера на переговорах не удалось, Ллойд Остин решил сорвать эффект внезапности от израильского нападения.

Однако более правдоподобным, напротив, выглядит желание Вашингтона подтолкнуть Израиль к удару по иранским ядерным объектам и критической инфраструктуре. В зоне поражения предположительно окажутся средства доставки ядерного оружия и системы противоракетной обороны.

На встрече с премьер-министром Израиля глава Пентагона заявил: «США никогда не позволят Ирану стать обладателем ядерного оружия». С учетом информации МАГАТЭ о том, что Иран достиг 84-процентного уровня обогащения урана, у Тель-Авива есть более чем серьезный повод для немедленных действий. Ирану же, если верить американским и британским экспертам, осталось дообогатить уран всего на 6%, после чего страна сможет приступить к созданию ядерной бомбы.

Слова Биньямина Нетаньяху о том, что разразится ужасная ядерная война, если мировое сообщество не помешает Ирану стать обладателем ядерного оружия, лишь подтверждают готовность Тель-Авива действовать радикально. 8 марта 2023 года в интервью оппозиционному иранскому СМИ Iran International Нетаньяху подчеркнул: «Европа и США наконец поняли, какую опасность Иран представляет для всего мира».

Премьер-министр Израиля утверждал, что ядерная программа Тегерана близка к пересечению «красной линии», и он не согласен с главой МАГАТЭ, который назвал нападение на любой ядерный объект нарушением международного права. В переводе с военно-дипломатического лексикона это означает, что Нетаньяху заручился негласной поддержкой со стороны ключевых европейских лидеров в отношении своих военных планов.

О том, какие обещания в обмен на европейскую и американскую сдержанность в отношении операции против Тегерана дал сам Биньямин Нетаньяху, можно лишь догадываться. Нельзя исключать, что они были связаны с возможной военной помощью Украине со стороны Израиля (например, поставкой систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и разрешением реэкспорта на Украину проданных зарубежным странам боеприпасов к наступательным вооружениям).

Есть основания утверждать, что Израиль надеется разобраться с ядерной программой Тегерана быстро и без последствий. В ситуации, когда работа Совета Безопасности ООН заблокирована украинским конфликтом, у Тель-Авива оказались развязаны руки. Или, по крайней мере, появилось такое ощущение.

К тому же Израилю приходится спешить. Соглашение между Саудовской Аравией и Ираном о нормализации отношений, а также существенное улучшение в политическом диалоге между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами сокращают окно логистических возможностей для израильской операции.

С учетом того, что в предполагаемом нападении на Иран будут задействованы израильские ВВС, у них остается совсем немного путей для незаметного передвижения – через Иорданию и Ирак. Прежние маршруты, которые рассматривались экспертами несколько лет назад – через Саудовскую Аравию, Бахрейн или ОАЭ, – более не выглядят ни безопасными с военной точки зрения, ни вероятными с точки зрения политической.

Еще один важный фактор, заставляющий кабинет Нетаньяху торопить события, – это внутренняя нестабильность в еврейском государстве. Митинговая активность в Израиле не спадает. Для сплочения нации израильским властям необходим традиционный внешний враг и победоносный конфликт.

Израиль также вынужден принимать во внимание быстрое развитие обороноспособности Ирана. Несколько недель назад ВВС Ирана допустили местных журналистов на первую в стране подземную авиабазу. Способную, как утверждают иранские власти, принимать и эксплуатировать все типы ударных истребителей и БПЛА.

В заключение отметим: Тегеран сообщил, что действие оружейного эмбарго ООН, которое запрещало закупку обычных вооружений, истекло. Теперь у Ирана развязаны руки для военных закупок у союзников. Тогда как демонстративное игнорирование премьер-министром Израиля существовавших прежде каналов для диалога с Москвой может по итогу оказаться для Тель-Авива фатальной ошибкой.

Таким образом, в современных условиях вместо незначительного локального столкновения Тель-Авив своим нападением на Иран рискует спровоцировать разрушительный региональный конфликт.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.