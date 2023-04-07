Илон Маск удаляется от украинской армии

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Старт тяжелой ракеты-носителя Falcon-9. Фото Reuters

Утром 2 апреля ракета-носитель (РН) Falcon-9 вывела на околоземную орбиту высотой 1 тыс. км сразу десять космических аппаратов (КА), собранных по заказу Космических сил США.

По требованию Пентагона информация о пуске ограничена коротким информационным сообщением. Даже изображение верхней ступени ракеты и ее головной части запрещено к публичному показу.

Согласно информации издания SpaceNews, апрельским пуском сделан первый практический шаг к новому спутниковому созвездию из 28 КА в рамках этапа Tranche 0 программы National Defense Space Architecture (NDSA) по формированию космической системы предупреждения о запусках ударных гиперзвуковых ракет. Сегодня подобное оружие имеется только у «противников Америки» – России и Китая, а она сама «застряла» на этапе испытаний экспериментальных образцов.

Пуск Falcon-9 выполнен с военной базы Vandenberg в Калифорнии. Среди выведенных ей аппаратов восемь коммуникационных фирмы York Space Systems. Остальные два – инфракрасной разведки, спроектированы и собраны компанией SpaceX при содействии Leidos.

SpaceNews поясняет: восемь коммуникационных спутников составят основу хорошо защищенной системы передачи данных Transport Layer. Они будут передавать на наземные пункты информацию, собранную их напарниками по NDSA, объединенными в сеть Tracking Layer. А те займутся обнаружением, классификацией и сопровождением на траектории вражеских ракет.

СЛОВО ГЕНЕРАЛА

Начальник космических операций (Chief of Space Operations) генерал Чанс Сальцман (Chance Saltzman) сказал, что формирование низкоорбитальной космической группировки из большого числа малоразмерных аппаратов значительно осложняет организацию ей противодействия со стороны противника. Выступая 14 марта перед конгрессменами, военачальник указал на необходимость формирования многочисленных по составу и размещению в космическом пространстве спутниковых созвездий, что, собственно, и предполагается программой NDSA.

Компания SpaceX основана предпринимателем Илоном Маском (Ilon Musk). Основная деятельность – создание ракет-носителей, коммуникационных спутников для предоставления комплексных услуг гражданским пользователям. Одновременно она работает и на Пентагон. Создание «специальных версий» коммуникационных спутников Starlink для Пентагона продолжается уже шесть лет.

В декабре прошлого года SpaceX анонсировала программу Starshield по интеграции на борт коммерческих спутников дополнительного оборудования для военных или других государственных структур. Скорее всего речь идет о практическом использовании технологии передачи данных посредством шины Block v1.5/v2.0.

А в октябре прошлого года SpaceX получила контракт государственного агентства Space Development Agency (SDA – структура, занимающаяся применением коммерческих технологий в интересах Пентагона) в 150 млн долл. на разработку специализированного военного КА «самой совершенной конструкции».

За основным контрактом последовали отдельно оплачиваемые дополнения по изготовлению и запуск на орбиту военных спутников. Первоначально пуск первой партии военизированных КА по теме NDSA Tracking Layer (Tranche 0) планировался на сентябрь 2022 года. Однако по различным причинам событие переносилось на более поздний срок, крайний раз – на 30 марта. Однако в процессе подготовки РН возникли неполадки, но их смогли оперативно устранить, и в итоге пуск состоялся 2 апреля 2023 года.

УКРАИНСКИЕ ПЕРЕДРЯГИ

Запуск 2 апреля – 183-й по счету для Falcon-9 и первый для спутников SpaceX, созданных специально для Пентагона. Он состоялся на фоне неутихающих скандалов вокруг военного использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) услуг обмена данными через коммерческие спутники Starlink. Этой теме была посвящена статья «Порочащая связь Илона Маска» (см. «НВО» от 20.10.22). С момента выхода публикации состояние Илона Маска упало с 300 до 192 млрд долл. Последняя цифра приводится в списке Forbes, согласно которому, а также Bloomberg Billionaires Index, Маск теперь не первый, а второй самый богатый человек планеты.

Одновременно с освещением выхода очередного переиздания списка Forbes (27 марта) мировая печать пишет и о действиях SpaceX по блокировке работы некоторых используемых на Украине терминалов. Украинское издание «Страна.ua» сообщает: «Много терминалов перестало работать с сообщением «No active account» (отсутствует счет). При попытке обратиться к технической поддержке SpaceX владельцы таких терминалов получают ответы о признаках мошеннических действий», – приводит издание слова своего источника. На подобные действия компания, поставляющая услугу, пошла после вскрытия международной мошеннической схемы с использованием терминалов Starlink, ввезенных на Украину нелегально. Среди них есть краденные, а также те, что были приобретены со значительной скидкой по акции, с условием ограниченного по территории использования. Много подобного оборудования ввозят на Украину различные «благотворительные фонды» и волонтеры. В результате их усилий «Украина стала большим черным рынком для сбыта сомнительных Starlink», – пишет издание «Страна.ua».

Власти и общественные деятели в Москве неоднократно обращали внимание руководства SpaceX на факты использования ее коммерческих терминалов Skylink военнослужащими Украины для ведения боевых действий против Российской армии в ходе специальной военной операции (СВО). После серии отписок и отговорок компания-провайдер признала отдельные факты. В феврале 2023 года президент SpaceX госпожа Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) заявила, что компания «предприняла меры по ограничению использования услуг на Украине, которые поддерживают наступательные военные операции». В число подобного использования вошла навигация беспилотных аппаратов по сигналам космической группировки Skylink, а также обмен данными между ними и центрами управления.

Согласно сообщениям иностранных СМИ, вновь введенные ограничения наиболее жестким образом сказались на морских беспилотных аппаратах (МБА), что применялись ВСУ для рейдов в Севастопольскую бухту. Осенью прошлого года по крайней мере один подобный украинский дрон был захвачен неповрежденным. Выброшенный волной на берег, он был обнаружен российскими военными.

Публично не сообщалось, была ли на борту этого МБА аппаратура производства SpaceX. Но некоторые выводы кое-кто сделал. И вот теперь система связи Starlink блокирует использование приемо-передающих терминалов в российских регионах. А также глушит сигнал в случае, если «понимает», что терминал используется носителем, развивающим скорость свыше 100 км/ч. Это вынуждает ВСУ переходить на альтернативные системы навигации и связи, более дорогие при покупке и в эксплуатации. По заключению канала военно-морских новостей Naval News, «воды Черного моря, похоже, вновь становится дружественными для россиян».

По данным газеты Economist, новые территории РФ – бывшие Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области Украины – по факту признаются за Россией, а ей в официальном порядке использование сервисов Skylink не предоставлено.

Между тем летом 2022 года SpaceX анонсировала программу Starlink Maritime для операторов морских судов. Им предлагаются терминалы, специально разработанные для функционирования в Мировом океане, со скоростью обмена данными 350 Mbps. Цена соответствующая: за пару терминалов просят 10 тыс. долл. и месячную подписку на услуги еще на 5 тыс.

Согласно данным американских источников, SpaceX подарила властям Украины 3667 терминалов из партии из 5 тыс. (73%), что была закуплена по линии USAID для киевского режима. Компания также обещала предоставлять по ним услуги, не взимая абонентскую плату. Некоторая часть поставленных «в белую» терминалов, похоже, действительно используется для гражданских целей. Например, в пассажирских поездах Украинской железной дороги.

Газета Economist писала, что ВСУ всерьез рассчитывали на услуги Starlink при выдаче целеуказания на ракетные комплексы типа «поверхность-поверхность» и дальнобойную артиллерию. По мнению украинских военных, технология обмена данными посредством Starlink такова, что ей трудно ставить помехи. В то же время Российская армия обладает рядом передовых комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), позволяющих глушить радиосвязь, искажать сигналы спутниковой навигации NAVSTAR – GPS, мешать работе радиовысотомеров. При подобном воздействии на бортовые системы вражеского летательного аппарата он теряет ориентацию в пространстве, что зачастую заканчивается столкновением с землей. В результате эффективность применения как пилотируемой, так и беспилотной авиации над линией фронта снижается, а в глубину вражеской территории становится практически невозможной.

УЯЗВЛЕННОЕ САМОЛЮБИЕ

Возможно, основатель SpaceX и закрыл бы глаза на факты использования ВСУ терминалов Starlink, если не поток личных оскорблений в его адрес со стороны одиозных личностей на Украине, придерживающихся крайне националистических взглядов. Маск не ответил в публичном поле, но затаил обиду: подобного в деловых кругах не прощают, ведь поток обвинений разрушает положительный имидж предпринимателя, а это важная составляющая успеха любого из них.

Аппаратно и программно, терминалы Starlink используют функцию геозонирования для блокировки их использования над водной поверхностью и над определенными территориями суши. Этим, по-видимому, и решено воспользоваться. Ранее Маск заявлял, что не хочет способствовать дальнейшей эскалации конфликта Киева и Москвы, не говоря уже о его переходе на следующую фазу – удары в глубину российской территории.

Заявление президента SpaceX от 9 февраля говорит о том, что компания не желает и никогда не хотела, чтобы интернет-услуги посредством коммерческих спутников Starlink применялись бы военными, особенно при выполнении наступательных операций. Использование украинскими военнослужащими аппаратуры Starlink для управления беспилотниками неприемлемо. По словам Гвинн Шотвелл, подобное применение не прописано в соответствующих соглашениях. Она уточнила, что основной контракт SpaceX с правительством Украины заключался исключительно для гуманитарных целей: предоставления интернета больницам, финансовому сообществу и пострадавшим семьям.

Подразделение SpaceX, занимающееся исследованиями, разработкой и производством космических систем связи, расположено в Редмонде, штат Вашингтон. Компапния привлекла и вложила в коммуникационные спутники свыше 10 млрд долл. Первоначально пользователям Skylink комплект оборудования продавался за 500 долл. (с учетом всех скидок) при стоимости месячной подписки 99 долл. В прошлом году выпуск пользовательских терминалов составлял 5 тыс. еженедельно, или примерно четверть миллиона в год. Компания SpaceX поставила перед собой задачу нарастить его до 1 млн изделий в 2023 году. При этом себестоимость единицы товарной продукции снизится в два раза, с 1400 до 700 долл. Долгосрочным планом развития предполагается снижение стоимости ежемесячной подписки первоначальной суммы 100 долл. (нынешнее усредненное значение – 85 долл.) в пять раз – до 20 долл.

По данным CNN, ВСУ получили и используют 20 тыс. терминалов Skylink, оплаченных (в средней отпускной цене по 2500 долл. за терминал) правительственными структурами США, Великобритании и Польши. Большую часть трафика компания SpaceX предоставляет бесплатно. Однако в ноябре 2022 года появилась информация об отключении 1300 терминалов по причине задержки месячных платежей. В конце декабря агентство Bloomberg сообщило, что Украина получит еще более 10 тыс. терминалов. А в январе 2023-го министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о выделении киевскому режиму дополнительно 20 млн долл. «на цели улучшения интернет-покрытия».

РАСТУЩАЯ АУДИТОРИЯ

На весну 2023 года созвездие Starlink насчитывает более 3580 спутников серийной конфигурации. Рост космической группировки позволил распространить предоставление услуг на Африку: первыми подключенными на Черном континенте странами стали Нигерия и Руанда. А первым государством Юго-Восточной Азии – Филиппины. При этом следует оговориться, что Австралия и Новая Зеландия пользуются Skylink с 2021 года, а Япония – с осени 2022-го.

Согласно заявлениям SpaceX, аудитория пользователей системы Skylink в феврале 2021 года насчитывала 10 тыс., спустя год выросла до 250 тыс., а в декабре 2023-го превысила 1 млн абонентов. По данному направлению компания ожидает к 2025 году выручить более 30 млрд долл., в дополнение к услугам запуска на своих РН спутников сторонних организаций еще на 5 млрд долл. При этом направление Starlink в прошлом году оставалось убыточным за исключением лишь одного квартала, однако в 2023 году обещает выйти на положительный баланс между доходами и расходами.

Только в первом квартале 2023 года SpaceX произвела 10 успешных запусков ракет-носителей Falcon-9FT, каждая несла от 49 до 56 спутников Starlink (за исключением пуска 27 февраля, когда РН вывела 21 КА нового проекта v2 Mini). Планы на апрель – еще три–четыре запуска РН с подобной полезной нагрузкой.

В течение всего прошлого года SpaceX провела 34 пуска РН, каждый из которых сопровождался выводом на орбиту от 34 до 54 коммуникационных спутников. Причем все космические полеты прошли штатно, за исключением одного 3 февраля 2022-го, признанного «частично удачным». Из 49 выведенных в космос спутников 38 сошли с орбиты из-за повышения плотности в верхних слоях атмосферы вследствие магнитной бури.

Всего за 13 лет семейство РН Falcon-9 провело 220 запусков, из них 218 полностью успешных (коэффициент надежности 99%). Выпускаемый сегодня серийный вариант Block 5 слетал в космос безаварийно 159 раз.

Начиная с весны 2022 года китайские военные специалисты публиковали выдержки из своих исследований, где поднималась тема, как вывести из строя созвездие Starlink в случае, если она начнет оказывать угрозу национальной безопасности КНР. Такое может случиться, если получит дальнейшее развитие военный функционал этой спутниковой группировки. На подобные публикации Илон Маск ответил двусмысленно: «Старлинк предназначен для мирного использования… чтобы устранить недочет в наших звездах».

Ближе к концу прошлого года американские власти одобрили план SpaceX по выведению в космос 7500 спутников второго поколения с характерными высотами 525, 530 и 535 км. В будущем число КА увеличится до почти 30 тыс. При этом сообщалось об отказе от ранее поданной заявки на низкоорбитальные спутники серии V. В марте 2023 года компания опубликовала сообщение о запуске производства спутников серии V2 Mini, соответствующих спецификации Gen2. По сравнению с основной моделью V2 Mini компактнее, могут выводиться в космос многоразовым кораблем Starship.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.