Востребованные банковские услуги необходимы частным клиентам и юридическим лицам. АИКБ «Ипак Йули» ведет свою деятельность более тридцати лет. Этот банк Узбекистана предоставляет широкий перечень услуг для физических лиц и бизнеса в рамках действующей лицензии. Финансирование, депозиты, переводы и платежи — все направления деятельности компании пользуются высоким спросом в стране.

Вклады и кредиты от «Ипак Йули»

Сбережение накоплений и получение максимального дохода — главные цели, которые преследуют вкладчики. Открыть депозит в узбекском банке можно по одной из предложенных программ. Выбор зависит от годовой ставки и иных условий. Вклады в банках Ташкента на https://ru.ipakyulibank.uz/physical/depozity — удобные решения для накопления и получения дополнительной выгоды. Годовые ставки варьируются от 14 до 17 %, сроки — от 3 до 25 месяцев. Возможность переоформления, досрочное снятие — дополнительные опции подбираются клиентами в индивидуальном порядке.

Размещение финансовых активов в банке «Ипак Йули» возможно и в американских долларах. Компания гарантирует возврат всех средств, предоставляет профессиональные консультации по вопросам заключения договоров.

Следующее популярное направление деятельности — финансирование. Частные лица могут рассчитывать на автомобильные и потребительские кредиты, онлайн-займы. Это относится и к самозанятым гражданам, которым обычно сложно получить одобрение. Специалисты «Ипак Йули» проводят лояльную кредитную политику. Осуществляется финансирование бизнеса (на пополнение оборотного капитала, на приобретение основных средств). Калькулятор кредита в банке позволяет рассчитать размер ежемесячного платежа в онлайн-режиме.

Другие услуги от АИКБ

Узбекский банк предоставляет торговое финансирование, ведение счетов (РКО, терминалы, платежи, операции в иностранной валюте) для бизнеса. Частные клиенты могут воспользоваться следующими услугами:

оформление карт;

платежи и переводы;

обмен валюты;

предоставление депозитных ячеек.

В банке можно получить все виды карт, включая зарплатные, с индивидуальным дизайном, бесконтактные. Оформить платежный инструмент можно в офисе или через мобильное приложение. Для открытия карты требуется паспорт. Полный комплекс банковских услуг от АИКБ «Ипак Йули» позволяет гражданам Узбекистана получать качественное обслуживание оффлайн и онлайн.