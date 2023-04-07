Греция заявила о готовности отправить на Украину партию БМП-1 и снаряды

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что его страна решительно поддерживает Украину и ее "борьбу за восстановление суверенитета и территориальной целостности"

АФИНЫ, 6 апреля. /ТАСС/. Греция готова направить Украине еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому вооружению. Об этом заявил в четверг начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос в ходе встречи министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Их высказывания распространило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Флорос, приветствуя Резникова, подчеркнул "готовность к передаче - в сотрудничестве с Международным координационным центром пожертвований (International Donation Coordination Center) - еще одной партии БМП-1, 73-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов, других боеприпасов к артиллерийскому и стрелковому вооружению, продолжающуюся готовность [греческих] военных госпиталей к приему и лечению раненых украинских солдат и офицеров".

"Кроме того, мы полностью поддерживаем Миссию военной помощи Европейского союза (EUMAM) Украине, в рамках которой мы принимаем активное участие в обучении ее военнослужащих, предоставляя высококвалифицированных военных инструкторов во многих областях, таких как силы специальных операций, обучение экипажей танков Leopard и т. д.", - сказал начальник Генштаба. Флорос упомянул также о содействии, которое Греция уже оказала Украине: "72 тонны гуманитарной помощи, 3 870 тонн боевого снаряжения, зенитные ракеты STINGER, реактивные снаряды, боеприпасы к стрелковому оружию, партия БМП-1".

По данным СМИ, ранее Греция передала Украине 30 БМП-1 производства ГДР, получив в обмен германские бронированные машины Marder. Сообщалось, что Афины готовы отправить еще 10 БМП-1, не дожидаясь обещанных германских бронемашин Marder.

Министр национальной обороны Греции заявил, что его страна решительно поддерживает Украину и ее "борьбу за восстановление суверенитета и территориальной целостности". Панайотопулос сказал, что Греция применила все санкции против России, "несмотря на их цену" для самой Греции. "Министр национальной обороны выразил твердое намерение Греции укреплять двустороннее оборонное сотрудничество с Украиной", - говорится в сообщении.

В свою очередь Резников выразил благодарность Украины правительству и народу Греции за их поддержку. "Украинский министр проинформировал о текущей ситуации на полях сражений, подготовке контрудара Вооруженных сил Украины, тренировках военнослужащих, а также повторил просьбу о предоставлении артиллерийских снарядов и тяжелого пехотного вооружения", - говорится в сообщении.