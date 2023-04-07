Войти
Военное обозрение

«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов

415
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Западные стратеги, надеющиеся на обескровливание российской армии в ходе СВО, ожидают, что первой ласточкой истощения войск станет нехватка боеприпасов. Расчёт строится на том, что прогнозируемый на Западе снарядный «голод» резко снизит эффективность артиллерии, что существенно затруднит противодействие контрнаступлению ВСУ, приведёт к крушению фронта и к потере значительного парка боевых машин в результате окружений и поспешных отступлений.

На фоне этих ожиданий российская оборонка значительно наращивает выпуск боеприпасов.

В настоящее время успешно реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи СВО

- говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как указывается, глава военного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал производство боеприпасов на предприятиях ВПК, расположенных в Нижегородской области. Здесь выпускается обширная линейка средств поражения, в частности, боеприпасы для артиллерии и авиации.

Нижегородская область является одним из основных поставщиков расходной матчасти. Производство здесь расширялось ещё задолго до начала проведения спецоперации. Так, на заводе им. Свердлова в Дзержинске на базе незавершённого строительства советских времён в 2017 году был введён в строй комплекс по снаряжению специзделий калибра 500 кг. Как отмечалось, новые производства открываются на данном предприятии каждый год.

С учётом уже имеющегося задела дальнейшее наращивание производства боеприпасов должно позволить справиться с любыми нуждами фронта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
22.11.2021
Эксперт назвал ЗРК С-550 угрозой для ракет и космопланов США
04.05.2021
Авиаполку прибыло: юг России и Кавказ укрепят истребителями Су-35
17.09.2018
"Летающий радар" А-50У помог отразить авиаудар на маневрах "Восток-2018"
22.12.2014
ВПК: расходы на оборонную отрасль не будут сокращены независимо от экономической ситуации
09.10.2013
Российская армия возрождается ("The National Interest", США)
26.12.2012
Главком обрисовал перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 06:11
  • 47693
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 00:09
  • 2
В России запустят производство модернизированной станции «Гроза»
  • 06.04 21:29
  • 4
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 19:08
  • 5
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 06.04 16:01
  • 1
Непривычно выглядящий танковый эвакуатор замечен у российских бойцов
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО