«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов

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Западные стратеги, надеющиеся на обескровливание российской армии в ходе СВО, ожидают, что первой ласточкой истощения войск станет нехватка боеприпасов. Расчёт строится на том, что прогнозируемый на Западе снарядный «голод» резко снизит эффективность артиллерии, что существенно затруднит противодействие контрнаступлению ВСУ, приведёт к крушению фронта и к потере значительного парка боевых машин в результате окружений и поспешных отступлений.

На фоне этих ожиданий российская оборонка значительно наращивает выпуск боеприпасов.

В настоящее время успешно реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи СВО

- говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как указывается, глава военного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал производство боеприпасов на предприятиях ВПК, расположенных в Нижегородской области. Здесь выпускается обширная линейка средств поражения, в частности, боеприпасы для артиллерии и авиации.

Нижегородская область является одним из основных поставщиков расходной матчасти. Производство здесь расширялось ещё задолго до начала проведения спецоперации. Так, на заводе им. Свердлова в Дзержинске на базе незавершённого строительства советских времён в 2017 году был введён в строй комплекс по снаряжению специзделий калибра 500 кг. Как отмечалось, новые производства открываются на данном предприятии каждый год.

С учётом уже имеющегося задела дальнейшее наращивание производства боеприпасов должно позволить справиться с любыми нуждами фронта.