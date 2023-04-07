Европе нечего предложить Китаю для урегулирования конфликта на Украине

Advance: об Украине в Китае поговорят, но больше Макрона волнуют бизнес-интересы Франции

Макрону и фон дер Ляйен, которая сопровождает его в Китай, чтобы все "соответствовало официальной позиции", нечего предложить Си для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, пишет Advance. В КНР Макрон поехал, заботясь только о своих бизнес-интересах.

Французский президент Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Китай с трехдневным государственным визитом. Ожидается, что одной из главных тем во время встречи с китайским председателем Си Цзиньпином будет текущий вооруженный конфликт на Украине. Конечно, много будут обсуждать и экономику, поскольку вместе с Эммануэлем Макроном приехала довольно большая французская предпринимательская делегация (более 50 исполнительных директоров). Но сам факт, что Эммануэль Макрон решился привезти с собой и главу Европейской комиссии, подтверждает, что, по крайней мере для общественности, главной темой будет вооруженный конфликт на Украине.

А чего Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен могли бы попросить у китайского председателя? Честно говоря, немногое, особенно после недавнего трехдневного визита Си в Россию и его заявления о том, что российский президент Владимир Путин — его "дорогой друг". Отдельно отметим, что Си Цзиньпин сказал об этом в момент, когда западная часть мира называет Владимира Путина военным преступником и хочет судить его в Гааге.

Во время пребывания Си Цзиньпина в Москве о конфликте на Украине говорили немного, и в основном речь шла о состоянии российско-китайских экономических отношений и о том, как их развивать в дальнейшем. Но само по себе появление китайского председателя в Москве явилось более чем красноречивым посланием о том, что Китай останется на стороне России, пусть пока и только в политическом смысле, то есть без отправки оружия.

В такой ситуации, когда и сам Китай находится под растущим давлением со стороны США, вряд ли можно ожидать, что Пекин пойдет навстречу европейским державам, учитывая их требования относительно Украины. Но представим, что Си Цзиньпин полностью открыт для всех предложений. Что глава Европейской комиссии и президент Франции вообще могли бы у него попросить? Прекращение боевых действий на Украине? Но Китай уже выразил это пожелание в своем документе, содержащем 12 пунктов. В нем, в частности, Пекин призвал прекратить бои и соблюдать территориальную целостность, а также подумать об интересах безопасности.

Во-первых, следует понимать, каковы вообще европейские интересы, поскольку вряд ли они совпадают с американскими, что бы кто ни говорил на публику. Европу просто не может устраивать конфликт на ее восточных границах и постоянная эскалация, как на словах, так и на деле, например, объявление России о том, что она разместит ядерное оружие на западе Белоруссии. Означает ли это, что Эммануэль Макрон (быть может, в меньшей мере, чем Урсула фон дер Ляйен, которая, похоже, сопровождает его в Пекин, чтобы все "соответствовало официальной позиции") может предложить что-то конкретное, какую-то новую деталь, которую Китай потом мог бы озвучить, выступая в роли посредника между Россией и Украиной?

А эта роль на самом деле только вырисовывается. Все началось с китайских "12 пунктов", на которые Вашингтон отреагировал крайне негативно, заявив даже, что Китай не может быть нейтральным игроком, поскольку не осудил российскую агрессию, хотя ведь именно этот факт и ставит Пекин в позицию "нейтрального" игрока. Но Европа отреагировала не так строго, и в штыки план не принял даже Киев. Украинский президент Владимир Зеленский пригласил китайского председателя Си Цзиньпина посетить Киев. Маловероятно, что это произойдет, но по крайней мере говорит о том, что Украина не отвергает китайского посредничества категорически. Как этим можно воспользоваться во благо?

Необходимо предложить достаточно хорошую компромиссную позицию, с которой могли бы согласиться и Киев, и Москва. Понятно, что сказать намного проще, чем сделать. Однако нынешняя патовая ситуация на фронте подводит к тому, что время компромиссного решения неминуемо приближается. Или уже пришло? Вероятно, еще нет. Украина получает все больше и все более совершенные западные вооружения и заявляет, что активно готовится к крупномасштабному весеннему или летнему наступлению. Если это правда, то сначала должно быть наступление, и только потом придет время для начала переговоров.

Потому что в это наступление Украина, вероятно, вложит все силы и возможности, которые у нее только есть. Там, где оно остановится, а быть может, фронт и не сдвинется, пролягут те линии, вокруг которых и будут вестись тяжелые переговоры. Означает ли это, что Украина неизбежно лишится территорий? Это зависит от эффективности ее контрнаступления. Если украинцы погонят русских до самого Крыма, как анонсируют в эйфории украинские военачальники, то, вероятно, Украина не захочет переговоров и продолжит наступать, чтобы нанести России еще большее поражение. Не исключено, что она лишится и Крыма.

Ясно, что при таком развитии событий трудно сказать, будет ли Россия готова к самому радикальному средству, то есть ядерному? Ведь такое наступление действительно станет концом не только российского присутствия на Украине, но и самой России. По крайней мере концом российского руководства точно. Кто знает, прибегнет ли в таком случае Владимир Путин к ядерному оружию? Об этом, возможно, знает его близкий друг Си Цзиньпин, или он хотя бы догадывается, насколько далеко президент Российской Федерации готов зайти. Не исключено, что во время визита Си Цзиньпин сообщит об этом европейским коллегам.

На саммите "Большой двадцатки" в ноябре Макрон призвал Китай более активно проявить себя "в роли посредника" в вооруженном конфликте, что Пекин, судя по всему, и сделал, хотя пока еще трудно сказать, принесло ли это какие-то конкретные плоды.

Для Эммануэля Макрона это первый визит в Китай после пандемии коронавируса, начавшейся в 2020 году, когда Пекин закрыл свои границы. В последний раз французский президент приезжал в Китай в 2019 году.

Его визит последовал за визитом немецкого канцлера Олафа Шольца, который побывал в Пекине в ноябре, но носил другой характер. Дело в том, что Европа критически восприняла визит Олафа Шольца и его "слишком примирительный подход к Китаю". При этом на первом плане для немецкого канцлера стояли бизнес-интересы Германии, и он не пытался надавить на Пекин, чтобы тот присоединился к решению проблемы Украины.

По утверждениям СМИ, с Эммануэлем Макроном все иначе. Но как? По какому поводу Макрон тогда привез с собой 50 директоров? Похоже, единственное отличие в том, что у Эммануэля Макрона просто лучше PR-команда, чем у Олафа Шольца. Посмотрите, как Макрону удалось добиться, чтобы европейские СМИ "не заметили" хаотичных демонстраций после его не слишком демократичного решения о пенсионной реформе.

Кроме того, как я уже писал, в этой поездке Эммануэля Макрона сопровождает Урсула фон дер Ляйен, нынешний председатель Европейской комиссии и бывший министр обороны Германии, которая с начала вооруженного конфликта на Украине явно стоит на стороне "ястребов". Ее присутствие в Пекине — первая гарантия того, что Макрон "не собьется с пути", ведь ему по-прежнему не до конца доверяют. Причина заключается не только в том, что он "слишком много" говорил с Владимиром Путиным после начала вооруженного конфликта на Украине, но и в том, что в 2019 году он заявил, что НАТО находится в состоянии "клинической смерти". Понятно, что за прошедшее время французский президент высыпал на свою голову немало пепла, и сегодня он с гордостью заявляет о преданности Североатлантическому альянсу и о поддержке Украины.

При всем при этом есть и вторая гарантия: перед визитом в Пекин Эммануэль Макрон должен был переговорить по телефону с американским президентом Джо Байденом. После беседы Елисейский дворец опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что Эммануэль Макрон и Джо Байден сошлись во мнении — "Китай нужно задействовать для скорейшего завершения вооруженного конфликта на Украине".

Любопытно, неужели это означает, что Париж и Вашингтон хотят скорейшего окончания вооруженного конфликта на Украине? Обсуждается ли это в приватной обстановке? На публике об этом не говорится вообще. Никто не говорит о завершении вооруженного конфликта. Говорится исключительно об отправке дополнительных вооружений на Украину и о необходимости вытеснить российские войска с территории всей Украины. Или подразумевается, что подобные решения — единственный эквивалент "завершения вооруженного конфликта"?

Если так, то зачем им помощь Китая? От китайского председателя ждут, что он убедит российского президента сдаться? Или за всем этим кроется желание еще раз дать понять Си Цзиньпину, что Запад придет в бешенство, если Китай решит отправить России оружие?

Похоже, за всем этим "военным фасадом" все же кроется, в первую очередь, желание французского бизнеса подписать выгодные контракты с китайскими предпринимателями. Что касается вооруженного конфликта, то от визита Эммануэля Макрона в Пекин мало что можно ожидать. Кроме того, китайскому руководству, скорее всего, неприятно, что Макрон приехал с таким "сопровождением".

Я напомню, что на прошлой неделе, выступая с речью в Брюсселе, Урсула фон дер Ляйен публично раскритиковала связи Пекина с Москвой, а также китайское посредничество.

"Любой мирный план, который фактически закрепил бы российские аннексии, просто нежизнеспособен. Мы должны быть откровенны в этом вопросе", — заявила фон дер Ляйен, также напомнив о демонстрации Китаем военной силы в Южно-Китайском море, на китайско-индийской границе и близ Тайваня.

"То, как Китай продолжит взаимодействовать со спецоперацией Путина, будет определяющим фактором для дальнейшего развития отношений Китая с Европейским Союзом", – заявила она. Пекин лишь коротко ответил устами посла Китая в Евросоюзе Фу Цуна, что "разочарован" ее выступлением.

Д. Марьянович