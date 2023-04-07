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Названы истинные цели визита Макрона в Китай

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Председатель Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в Пекине, 6 апреля 2023 года
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в Пекине, 6 апреля 2023 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / LUDOVIC MARIN

Al Jazeera: Макрон и фон дер Ляйен намерены убедить Си отказаться от поддержки Путина

У европейцев вдруг появилась странная тяга к Китаю: они все буквально "стекаются" в Пекин, сообщает Al Jazeera. На самом деле тому есть логичное объяснение: союз КНР и России вызывает у Запада серьезные опасения. Поэтому лидеры ЕС отправляются на Восток с целью переубедить Си поддерживать Путина.

Поддержать стремление Китая играть позитивную роль в урегулировании российско-украинского конфликта и гарантировать, что он не объединится с Москвой против Запада, — это две главные цели визита президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пекин.

Западные страны возлагают большие надежды на визит Макрона в Китай, в ходе которого он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Европейский союза решил укрепить позицию Франции, отправив вместе с Макроном главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Его цель — показать, что французский лидер выступает от всей Европы и, возможно, даже и от Вашингтона, что должно привести к положительным результатам.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель планируют посетить Пекин в середине апреля.

Здесь возникает много вопросов, и главный из которых — какие карты есть в рукаве Европы, чтобы убедить Китай оказать давление на Россию с целью прекратить специальную военную операцию?

Экономика прежде всего

По данным Евростата, Пекин стал крупнейшим торговым партнером Брюсселя в 2022 году. Европа импортирует 20% товаров из Китая, а тот, в свою очередь, занимает третье место среди стран-импортеров европейских товаров (9%).

Торговые отношения превратились в козырь в руках Китая, особенно в последние годы. Товарооборот КНР и Евросоюза составил 856 миллиардов долларов, из которых 626 миллиардов — европейский импорт из Китая, а 230 миллиардов — китайский импорт из Европы, при этом баланс в пользу Китая 395 миллиардов долларов.

Нидерланды являются крупнейшим импортером китайской продукции в Европейском союзе, а Германия — основной поставщик товаров в Китай.

Китай является крупнейшим поставщикомтоваров в мире: экспорт составляет 2,9 триллиона долларов , то есть около 50% от всего мирового экспорта. Он также стал вторым по величине импортером в мире после Соединенных Штатов (2,3 триллиона долларов в год).

Макрон будет держать в голове эти цифры во время встречи с китайским коллегой. Как Брюсселю нужен Пекин, так и Кютаю нужен Евросоюз. Поэтому французскому президентом следует подумать о том, как не потерять крупнейшего торгового партнера.

Неоднозначная позиция

Глен Диссен, политолог и профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, считает, что позиция Китая в отношении ситуации на Украине является «неоднозначной». Пекин пытается выработать такую стратегию в этом вопросе, чтобы выставить себя глобальной сверхдержавой.

Диссен в интервью Al-Jazeera отметил, что Китай не поддерживает военную операцию России на Украине. При этом он занял сторону Москвы в ее противостоянии с НАТО, поскольку видит в этом борьбу за влияние со всем Западом.

«Непонятно, какую роль сейчас может играть Китай. Европейцы не хотят усаживать Россию за стол переговоров, поскольку хотят добиться ее полного поражения», — добавил он.

Европейская экономика переживает глубокий кризис из-за отказа от российских энергоресурсов. Соединенные Штаты, в свою очередь, оказывают давление на ЕС, чтобы он уменьшил зависимость от китайского рынка. Но если это произойдет, то приведет к краху его экономики.

Европейцам нужно, чтобы Китай сыграл роль посредника в урегулировании конфликта на Украине, особенно после того, как он смог примирить Саудовскую Аравию и Иран, считает Диссен.

При этом политолог напоминает о разногласиях между Брюсселем и Пекином. Европейцы, по его словам, хотят, чтобы Китай убедил Россию сдаться, а Пекин не хочет, чтобы Москва потерпела поражение от стран НАТО.

Решение находится в Пекине и Вашингтоне

Со своей стороны, британский эксперт по международным отношениям Крис Дауэл ожидает, что будет сложно убедить Пекин оказать давление на Москву с целью прекращения огня на Украине. Никто не хочет останавливаться на достигнутом. Каждая сторона стремится победить.

Дауэл подчеркнул, что есть только два государства, способные остановить военные действия, — Китай и США, но каждая из них руководствуется собственными интересами. Америка не хочет, чтобы Россия вышла победителем из этого конфликта, а Китай, в свою очередь, не хочет, чтобы та проиграла. Другими словами, Пекину и Вашингтону придется найти компромисс.

В этом, по словам Дауэла, и заключается главная роль европейцев. Они должны убедить Китай оказать давление на Россию с целью проведения переговоров и не дать ему встать на сторону Москвы.

Европа пытается убедить Китай, размахивая перед ним «экономической картой». Это связано с тем, что Пекин не захочет потерять такого сильного торгового партнера как Евросоюз. По этой причине Китаю придется балансировать между своими стратегическими интересами и занять не совсем враждебную позицию по отношению к Западу в ситуации вокруг Украины.

Автор: Айюб ар-Райми (أيوب الريمي)

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