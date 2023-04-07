Роскосмос направил правительству предложения о продлении эксплуатации МКС до 2028 года

Совет главных конструкторов, прошедший в Ракетно-космической корпорации "Энергия", ранее рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС на этот срок

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Роскосмос предложил правительству РФ продолжить эксплуатировать российский сегмент Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации в четверг.

"Госкорпорация "Роскосмос" направила в правительство Российской Федерации предложения о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года включительно", - отметили в госкорпорации.

В конце февраля прошло заседание научно-технического совета (НТС) Роскосмоса с участием руководства госкорпорации, дочерних предприятий и организаций РАН, которые являются соисполнителями работ по российскому сегменту МКС. По итогам заседания НТС одобрил решение о продлении срока эксплуатации российского сегмента станции до 2028 года и начал подготовку документов для обращения в правительство.

В начале февраля совет главных конструкторов, прошедший в Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос), рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года.

В ноябре прошлого года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал в интервью ТАСС, что срок участия в проекте МКС будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания Российской орбитальной станции (РОС), начала полетов к ней российских космонавтов и других факторов.

В свою очередь вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в конце октября 2022 года заявил журналистам, что Россия считает возможным продление эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года до момента развертывания РОС в минимальной конфигурации.