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Военное обозрение

Американские моряки расширяют эксперименты с беспилотниками в Южной Америке

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Источник изображения: topwar.ru

Два высокопоставленных чиновника ВМС США объявили, что в ближайшие месяцы они будут расширять эксперименты морской службы с дронами и беспилотными кораблями в Южной Америке. Утверждается, что первоочередная цель - помогать морякам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Высший офицер ВМС, начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей заявил, что служба «готова масштабировать эти операции на уровне морских сил», опираясь на работу беспилотной оперативной группы, созданной на Ближнем Востоке в 2021 году.

Министр военно-морских сил Карлос Дель Торо, добавил во время совместной презентации на ежегодной конференции Sea Air Space в Вашингтоне, округ Колумбия:

Технологии и платформы, которые мы внедряем в регион, решат несколько серьезных проблем. К ним относятся торговля наркотиками и торговля людьми, а также экономический и экологический ущерб, причиняемый незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыболовством

— сказал Дель Торо, добавив, что Китай является главным виновником незаконного рыболовства.

И снова виновен Китай. Фактически Дель Торо раскрыл реальную, а не декларативную цель увеличения числа дронов в той части Мирового океана, которая примыкает в Южной Америке.

Военно-морские силы активизировали свою работу с беспилотными технологиями, такими как морские беспилотники, когда создали Целевую группу 59 — группу, занимающуюся изучением возможностей этой технологии и тем, как заставить ее работать с более традиционными платформами, такими как корабли.

С тех пор служба в значительной степени назвала усилия успешными, и глава оперативной группы заявил, что стремится получить 100 беспилотных платформ в водах ещё и Ближнего Востока к июлю этого года.

Майк Гилдей сказал, что это расширение операций с беспилотниками ВМС совпадет с началом военных учений UNITAS, которые ежегодно проводятся в Южной Америке, в июле этого года.

Дель Торо предположил, что первоначальные усилия ВМС могут быть сосредоточены сначала на Карибском бассейне, а затем выйдут за его пределы.

Ни один из руководителей не стал вдаваться в подробности того, сколько дронов они планировали запустить в море на начальном этапе или сколько они планируют использовать в долгосрочной перспективе.

Это будет основано на прогрессе, который мы увидим, получая представление о поле битвы, которое вы хотите охватить, и о том, что имеет смысл. Мы просто еще не достигли этого момента, поэтому пока мы будем учиться.

— сказал адмирал Майк Гилдей, когда его спросили о конкретных цифрах.

Тем не менее, четырехзвездный адмирал сказал, что они планируют начать с воздушных и надводных беспилотников и что ВМС также будут экспериментировать с базовыми кораблями.

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