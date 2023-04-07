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Военное обозрение

Губернатор Белгородской области показал фото сбитого беспилотника ВСУ кипрского производства

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня в Валуйском городском округе в Белгородской области был сбит беспилотный летательный аппарат украинских формирований. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Руководитель региональной администрации сообщил, что дрон был сбит средствами противовоздушной обороны российских вооруженных сил. Военнослужащие сработали очень грамотно. Пострадавших среди жителей и военных и повреждений нет. Фрагменты беспилотного летательного аппарата упали в поле.

В настоящее время, как отметил Гладков, сотрудники оперативных служб занимаются обследованием территории, где упали фрагменты сбитого беспилотника. О самом беспилотном летательном аппарате известно, что это – дрон H10 Poseidon VTOL UAS кипрского производства. Такие беспилотники предназначены для ведения разведывательной деятельности.

Источник изображения: topwar.ru

Белгородский губернатор показал в своем Telegram-канале фотографию сбитого украинского беспилотника кипрского производства, точнее - фрагментов, оставшихся после падения дрона на поле.

Производит подобные дроны аэрокосмическая компания Swarmly со штаб-квартирой на Кипре. Эксперты называют главным достоинством беспилотника возможность действовать максимально скрытно от противника и долго оставаться незамеченным. Еще в августе 2022 года сообщалось о том, что ВСУ получили дроны такого типа.

Отметим, что в последние недели наблюдается всплеск диверсионной и разведывательной активности украинских формирований в приграничных регионах России, в первую очередь – в Белгородской и Брянской областях.

Например, вчера в Брянской области упал легкомоторный самолет, влетевший в регион с территории Украины. Его пилот задержан, с ним работают оперативники. До этого украинские формирования пытались атаковать различные объекты в Брянской области – от нефтепровода «Дружба» до военкомата и межрайонного отдела внутренних дел.

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Кипр
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