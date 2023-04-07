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Назван срок первого полета «Байкала» с российским двигателем ВК-800СМ

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ЛМС-901 "Байкал"
Первый лётный опытный образец лёгкого многоцелевого самолёта ЛМС-901 "Байкал" разработки ООО "Байкал-инжиниринг" в первом полёте. Екатеринбург (Арамиль), 30.01.2022.
Источник изображения: АО "Уральский завод гражданской авиации"

Первый полет самолета ЛМС-901 «Байкал» с полностью российским двигателем ВК-800СМ намечен на 2024 год. Как сообщает ТАСС, этот срок назвал главный конструктор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Сергей Вакушин.

«Третий квартал 2024 года — первый полет в составе опытного образца ЛМС-901», — сказал специалист.

По его словам, к концу текущего года должна быть завершена подготовка нового двигателя к полету в составе летающей лаборатории, до конца следующего года ожидается сертификация мотора. Серийное производство, предусматривающее ежегодный выпуск 30 силовых агрегатов, планируется организовать в 2025-м.

В феврале руководитель проектов УЗГА Аркадий Пьянников сообщил, что к 2040 году в России планируют создать полностью беспилотную версию ЛМС-901 «Байкал».

Первый полет легкого многоцелевого самолета «Байкал», предназначенного для замены советского Ан-2, состоялся в январе в Екатеринбурге на моторе General Electric H80-100.

О том, что разработкой легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 займется УЗГА, в сентябре 2019 года со ссылкой на протокол подведения итогов конкурса сообщило РИА Новости.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-2
Компании
General Electric
Проекты
ВК-800
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