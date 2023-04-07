Украина осмелела после вступления финнов в НАТО и устремила взгляд на Крым

TAC: вторжение ВСУ в Крым при поддержке НАТО приведет к масштабной войне

Из-за вступления Финляндии в НАТО Украина осмелела, пишет Брэдли Девлин в статье для TAC. Она открыто заявляет о планах воспользоваться американским оружием и напасть на Крым, а США эти слова не отвергают. Все это может привести к масштабной войне.

Брэдли Девлин

Финский премьер Санна Марин в последние годы стала любимицей трансатлантической либеральной элиты. Как и другие ходячие примеры для подражания типа Александрии Окасио-Кортес (Alexandria Ocasio-Cortez), Марин с кажущейся живительной моральной ясностью говорила на такие темы, как COVID-19 и изменения климата. Но истинная причина ажиотажа вокруг нее заключается в другом. Марин молода и привлекательна. Она как девушка с плаката.

Но хотя либеральная элита была очарована, восходящая звезда Марин быстро превратилась в сверхновую. В понедельник ее социал-демократы хоть и прибавили себе три мандата, но все равно пришли третьими, отстав от правоцентристской Национальной консервативной партии и популистской партии "Истинные финны". Ее союзники по коалиции, часто хвалившиеся тем, что ими руководит женщина, потерпели полное фиаско. Видимо, финнам не понравилось, что их премьер-министр тратит деньги налогоплательщиков на дорогие продуктовые магазины и обслуживание, и уж тем более, что глава их правительства пропадает без вести, а потом в сети появляется видео, на котором она эротично трется о поп-звезду и зажигает на танцплощадке.

История зафиксировала поражение Марин. Но она также зафиксировала самое важное и долговременное последствие ее руководства. Со вторника Финляндия является членом НАТО.

Отреагировав на решение России начать военную операцию на Украине, правительство Марин решило отказаться от многолетнего нейтралитета и подало заявку на вступление в Североатлантический альянс. Такая импульсивная реакция объясняется уверенностью Марин в том, что после Украины Путин нацелится на Финляндию.

Когда-то Финляндия входила в состав Российской империи, но общей истории и культуры с Россией у нее гораздо меньше, чем у Украины. Хотя Россия и Финляндия сражались друг с другом за территории во время Первой и Второй мировых войн, в результате чего Советы были изгнаны, но финны уступили им часть своих земель, обе страны неоднократно публично заявляли, что между ними не осталось никаких территориальных споров. Если карельский вопрос остается, то он ни в коей мере не является актуальным.

На Украине после распада Советского Союза ситуация сложилась совсем другая. Там были нарушения беловежских и минских соглашений и поддержанный Вашингтоном Евромайдан в 2014 году. В Донбассе идут военные действия из-за решения региона стать частью России, а Киев изъявил желание вступить в НАТО.

Но страхи финнов перед возвращением царя усилились. Опросы показывают, что около 80% финнов поддерживают вступление в Североатлантический альянс. Однако на этих выборах популистская партия правого толка "Истинные финны", выступающая за суверенитет, скептически относящаяся к ЕС и больше всех сопротивлявшаяся вступлению в НАТО (хотя её представители заявили, что не станут блокировать заявку на присоединение страны к альянсу), добилась лучших в своей истории результатов и теперь наверняка станет самым влиятельным партнером в правоцентристской коалиции.

Простых финнов трудно винить за желание вступить в НАТО. Пока это им ничего не стоит. Большинство европейских стран-членов НАТО с удовольствием участвуют в альянсе на дармовщинку, за счет США, и не выполняют свои обязательства по военным расходам даже после начала военных действий на Украине. Финляндия тоже может и дальше выделять на нужды обороны менее 2% своего ВВП. Так почему бы финнам не укрыться под американским ядерным зонтиком?

Похоже, финны забыли, как хорошо послужил им нейтралитет. В годы холодной войны Финляндия гарантированно оставалась суверенной и свободной страной, в то время как СССР поглощал соседние государства. Отказавшись от средств из плана Маршалла и от членства в НАТО, Хельсинки держал открытыми каналы дипломатического общения с Советским Союзом. Советы отвечали тем же и не требовали от Финляндии вступления в Организацию Варшавского договора. Это дало финнам возможность развивать рыночную экономику и обширную сеть социальной защиты. В то же время, они существенно усилили свой оборонный потенциал. Финляндия была для финнов превыше всего, и именно поэтому страна стала примером для многих в Европе, а также для американских левых.

Отказавшись от нейтралитета и став полноправным членом НАТО, Финляндия открыла новый фронт взаимной эскалации. Протяженность ее общей границы с Россией превышает 1 300 километров. Таким образом, длина натовской границы с РФ, составлявшая 1 200 километров, увеличилась в два с лишним раза. Россия не проявляет практически никакого интереса к территориальной экспансии на северо-западе, но она точно не оставит без внимания тот факт, что очередное граничащее с ней государство вступило в военный альянс с одной-единственной целью – начать противоборство с Россией.

Поэтому Москва объявила, что будет укреплять военные позиции в северо-западных регионах. Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил государственному информационном агентству РИА: "В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России".

Между тем Украина осмелела, увидев, как НАТО расширяет свое присутствие на российских рубежах. В выходные дни секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, что будет делать его страна, когда "вернет" Крым.

План включает демонтаж 19-километрового моста, соединяющего Крым с Россией, и переименование города Севастополя, который с 2014 года является главной базой российского Черноморского флота. Самый радикальный пункт в плане Данилова – это уголовное преследование украинцев, работавших в связанной с Россией крымской администрации. Остальные лишатся своих должностей, им будет запрещено работать в государственном секторе.

Все это безумие, но еще большим безумием является основной замысел плана: нападение Украины на Крым, который русские считают (законно или нет) своей суверенной территорией.

Киев, который время от времени подбадривают США, отвергает любые призывы к миру и постоянно предъявляет Москве нереалистичные требования в качестве предварительного условия для начала переговорного процесса. В частности, это полный уход России из Крыма. Украина не скрывает, что она намерена использовать американское и прочее натовское оружие во время вторжения в Крым, но администрация Байдена никак не протестует против таких заявлений. Она только время от времени подтверждает, что не признает Крым российской территорией. Но возмущенные голоса должны зазвучать, ведь поддержанное НАТО нападение страны-сателлита на Россию практически гарантирует начало масштабной войны.

Поздравляем, Финляндия. Ты стала 31-м членом НАТО. Представьте себе потрясение финнов, когда они осознают, что членство в альянсе подразумевает участие в его войнах.