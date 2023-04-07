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Интерфакс-АВН

Шойгу на Арзамасском машиностроительном заводе ознакомился с новыми разработками в области бронетехники

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БТР-90
Новый российский колесный бронетранспортер БТР-90 с комплексом вооружения "Бережок" во время испытаний на ОАО "Арзамасский машиностроительный завод".
Источник изображения: РИА Новости / Михаил Безносов

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с новыми разработками в области бронетехники на "Арзамасском машиностроительном заводе" в Нижегородской области, сообщили в военном ведомстве в четверг.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Арзамасский машиностроительный завод" в Нижегородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Шойгу проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха производства бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр", сообщили военные.

"Сергею Шойгу также было доложено о реализуемых проектах модернизации образцов военной техники и вооружения, используемого в российской армии. Министру обороны РФ были представлены новейшие разработки в области бронетехники, обеспечивающие дополнительную защиту экипажа и личного состава", - заявили в Минобороны РФ.

"Сергей Шойгу поручил проработать производство специальной бронированной техники в различном исполнении для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения", - говорится в сообщении.

"Представители руководства предприятия также доложили министру обороны РФ о повышении защитных свойств брони, с учетом существующих требований к защищенности и пожеланий самих военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции", - заявили в Минобороны.

"Руководителем "Арзамасского машиностроительного завода" было отмечено, что новая двойная броня перспективных образцов техники выдерживает подрыв двух килограмм тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает личный состав от различных средств поражения, в том числе огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин", - сообщили в министерстве.

"Сергей Шойгу также отметил эргономику внутреннего пространства бронированных образцов военной техники, что обеспечивает экипажу и личному составу удобство эксплуатации бронемашин и применения вооружения в бою. В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска продукции, а также поставил задачу проработать вопросы заключения долговременных контрактов, которые позволят сформировать программу дальнейшего развития производства выпускаемой продукции", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, где идёт выпуск боеприпасов, в том числе артиллерийских и авиационных.

"Представители руководства предприятий доложили Шойгу, что за последние несколько месяцев для обеспечения войск боеприпасами в разы увеличен объем выпускаемой продукции всей номенклатуры", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

1 апреля Минобороны РФ сообщило, что Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки российских войск, задействованных в специальной военной операции (СВО) на Украине.

На том совещании Шойгу заявил: "За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Всё это позволяет выполнять поставленные Верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции".

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