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ТАСС

Шойгу поручил проработать производство модульной бронетехники

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Логотип компании Открытое акционерное общество "Арзамасский машиностроительный завод".

Министр обороны посетил Арзамасский машиностроительный завод и проверил выполнение гособоронзаказа

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил проработать производство специальной бронированной техники для дальнейшего размещения на ее основе медицинских и связных модулей. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

Глава российского военного ведомства посетил Арзамасский машиностроительный завод в Нижегородской области и проверил выполнение гособоронзаказа. "Сергей Шойгу поручил проработать производство специальной бронированной техники в различном исполнении для размещения на ее основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения", - заявили в военном ведомстве. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АМЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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