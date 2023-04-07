В России нарастили выпуск бронетранспортеров и бронеавтомобилей "Тигр"

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа и проинспектировал производство бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Арзамасский машиностроительный завод в Нижегородской области увеличил выпуск бронетранспортеров и бронеавтомобилей "Тигр", сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг посетил Арзамасский машиностроительный завод в Нижегородской области, проверил выполнение гособоронзаказа и проинспектировал производство бронетранспортеров различных модификаций и бронеавтомобилей "Тигр". "В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска продукции, а также поставил задачу проработать вопросы заключения долговременных контрактов, которые позволят сформировать программу дальнейшего развития производства выпускаемой продукции", - отметили в ведомстве.