Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства

Президент Белоруссии Лукашенко: система обороны Союзного государства работает эффективно

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана эффективная система обороны, в рамках которой функционирует региональная группировка войск.

"Создана эффективная система обороны и обеспечения безопасности Союзного государства, в рамках которой успешно функционирует региональная группировка войск (сил) и единая региональная система ПВО", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета в четверг.