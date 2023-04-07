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РИА Новости

Лукашенко заявил об эффективности системы обороны Союзного государства

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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Президент Белоруссии Лукашенко: система обороны Союзного государства работает эффективно

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана эффективная система обороны, в рамках которой функционирует региональная группировка войск.

"Создана эффективная система обороны и обеспечения безопасности Союзного государства, в рамках которой успешно функционирует региональная группировка войск (сил) и единая региональная система ПВО", - сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета в четверг.
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Белоруссия
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