В России создали двойную противоударную броню для техники

В России создали броню для техники, выдерживающую подрыв двух килограммов тротила

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Новая двойная броня для перспективных образцов техники, выдерживающая подрыв 2 килограммов тротила, создана в России, сообщило министерство обороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Арзамасский машиностроительный завод" в Нижегородской области. Представители руководства предприятия доложили Шойгу о повышении защитных свойств брони с учетом существующих требований к защищенности и пожеланий самих военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, отмечается в сообщении.

"Руководителем "Арзамасского машиностроительного завода" было отмечено, что новая двойная броня перспективных образцов техники выдерживает подрыв двух килограмм тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает личный состав от различных средств поражения, в том числе огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин", - говорится в сообщении.

Шойгу также отметил эргономику внутреннего пространства бронированных образцов военной техники, что обеспечивает экипажу и личному составу удобство эксплуатации бронемашин и применения вооружения в бою.