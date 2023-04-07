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ЦАМТО

ВС Швейцарии намерены закупить ПТРК "Спайк-LR2"

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Переносная пусковая установка противотанкового ракетного комплекса EuroSpike / Rafael Spike-MR/LR (финское обозначение PSTOHJ2000M) сухопутных войск Финляндии
Переносная пусковая установка противотанкового ракетного комплекса EuroSpike / Rafael Spike-MR/LR (финское обозначение PSTOHJ2000M) сухопутных войск Финляндии.
Источник изображения: Оборонительные силы Финляндии

ЦАМТО, 6 апреля. Швейцарское агентство по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse выбрало поставщиком новой управляемой ракеты класса "земля-земля" компанию EuroSpike, предложившую ПТУР большой дальности "Спайк-LR2".

Запрос на приобретение системы планируется подать на рассмотрение парламента Швейцарии в рамках правительственного "Послания о состоянии армии 2024" (Armeebotschaft 2024).

Закупка противотанкового ракетного комплекса большой дальности необходима СВ Швейцарии для борьбы с бронетехникой противника.

В рамках анализа рынка агентство Armasuisse направило запросы об информации о возможности поставок ПТРК различным европейским и американским производителям. В числе основных критериев закупки рассматривались тактико-технические характеристики, возможность интеграции в существующую инфраструктуру и коммерческие условия.

Детальный анализ полученной информации показал, что требованиям ВС Швейцарии соответствуют предложения двух производителей, у которых была запрошена более подробная информация и предложения.

В итоге выбор был сделан в пользу предложенного компанией EuroSpike ПТРК "Спайк-LR2", который уже состоит на вооружении ВС нескольких европейских стран, продемонстрировал высокую боевую эффективность и отличается более низкой стоимостью.

Выбранная система первоначально будет использоваться в переносной версии, однако затем будет интегрирована на транспортное средство.

Компания EuroSpike является совместным предприятием компаний Diehl Defense GmbH, Rheinmetall Electronics GmbH и Rafael Advanced Defense Systems. Большая часть разработок, проектирования и испытаний выполняется компанией Rafael в Израиле. Большая часть компонентов "Спайк-LR2" для европейского рынка производится на предприятиях в Германии. Дальность стрельбы "Спайк-LR2" – 5,5 км при пуске с наземных пусковых установок и до 10 км при пуске с вертолета (с использованием радиоканала).

Новый ПТРК заменит приобретенные в 1990 году комплексы TOW, размещенные на истребителях танков Panzerjagers 90 производства GDELS-MOWAG, которые будут сняты с вооружения. Согласно принятому в 2018 году парламентом решению их списание должно начаться в 2024 году.

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Страны
Германия
Израиль
США
Швейцария
Продукция
BGM-71 ТOW
Компании
Rafael
Rheinmetall
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