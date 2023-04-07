Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

Представители руководства предприятий ОПК доложили министру обороны что за последние месяцы объем выпускаемой продукции был увеличен в разы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК в Нижегородской области, выпускающие боеприпасы для артиллерии и авиации, и проверил ход выполнения гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, осуществляющих выпуск боеприпасов различной номенклатуры, в том числе артиллерийские и авиационные боеприпасы", - заявили в ведомстве.

В том числе глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения. Как отметили в МО РФ, представители руководства предприятий доложили Шойгу, что за последние месяцы объем выпускаемой продукции был увеличен в разы.

В оборонном ведомстве также сообщили, что предприятия ОПК в Нижегородской области, выпускающие артиллерийские и авиационные боеприпасы, продолжат расширять производство для увеличения выпускаемой продукции. "В настоящее время успешно реализуется программа дальнейшего расширения производственных мощностей по выпуску средств поражения для обеспечения потребности российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции", - отметили там.