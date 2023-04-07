Жителей Калининградской области будут обзванивать с предложением служить по контракту

Решение о заключении контракта принимается гражданами добровольно, отметили в правительстве региона

КАЛИНИНГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. Звонки с предложениями пойти на военную службу по контракту начнут поступать жителям Калининградской области с четверга. В областном правительстве отметили, что решение о заключении контракта принимается гражданами добровольно.

"Министерством обороны РФ в настоящее время ведется активная работа по набору желающих для воинской службы на контрактной основе. В рамках информационной кампании будет производиться обзвон жителей нашего региона с предложением заключить контракт. Эти звонки носят информационный характер", - сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Он добавил, что звонить будут с телефонных номеров Калининградской области. "Звонки будут осуществляться только с региональных телефонных номеров без использования мессенджеров. Первые звонки начнутся сегодня во второй половине дня", - сказал Лысков.

Также в областном правительстве отметили, что речь идет об информировании. "Решение о посещении военкомата и поступлении на контрактную воинскую службу принимается гражданами добровольно", - отметили в пресс-службе.