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Интерфакс-АВН

Лидеры Франции и КНР призвали к возобновлению переговоров по Украине

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Люди на улице в Киеве в вечернее время. Архивное фото
Люди на улице в Киеве в вечернее время. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

Пекин. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон указали на важность недопущения применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине, а также призвали активизировать дипломатические усилия для поисков выхода из кризиса.

"Китай по-прежнему выступает за мирные переговоры и политическое урегулирование. Вместе с Францией мы призываем международное сообщество сохранять благоразумие и сдержанность и избегать любых действий, которые могут ухудшить кризис", - сказал Си Цзиньпин на пресс-конференции после переговоров с Макроном.

Китайский лидер указал, что "ядерное оружие не должно использоваться, и ядерной войны не должно быть". Французский лидер согласился и сказал, что необходимо "исключить применение ядерного оружия в конфликте".

"Нам нужно как можно скорее возобновить дискуссию со всеми, в частности с Россией", - добавил Макрон.

Вместе с тем он отметил, что "мы хотим не просто завершения конфликта, а уважения суверенитета и территориальной целостности Украины". Президент Франции подчеркнул важность установления "продолжительного мира".

Ранее во время переговоров Макрон заявил Си Цзиньпину, что надеется на решающую роль Пекина в возобновлении переговоров.

"Я знаю, что могу рассчитывать на вас в том, что касается вразумления России и возвращения всех к переговорному процессу", - сказал Макрон.

"Я считаю, что это такой же важный вопрос для Китая, каким он является для Франции и Европы", - добавил французский президент.

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