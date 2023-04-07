Макрон выступил против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран

Президент Франции также призвал не допустить использования ядерного оружия в нынешнем конфликте на Украине

ПАРИЖ, 6 апреля. /ТАСС/. Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей и считает важным исключить возможность его использования в нынешнем конфликте на Украине. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

"Франция разделяет желание [КНР] о том, что ядерное оружие должно быть исключено из этого конфликта. Это подразумевает соблюдение международных договоров в данной сфере. Также ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе", - сказал он.

В этом контексте Макрон напомнил о недавнем решении России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, такой шаг "не соответствует ее [РФ] международным обязательствам и международному праву".

Президент России Владимир Путин заявил 25 марта, что по просьбе белорусской стороны РФ разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщил глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.

Франция исходит из того, что контакты с Россией по ситуации вокруг Украины необходимо возобновить как можно скорее, при этом от Москвы следует требовать уважения международного гуманитарного права и других принципов, заявил Макрон.

"Что нам нужно сделать в будущем, и я надеюсь, что это произойдет как можно скорее, так это вновь начать требовательную дискуссию со всеми, и в особенности с Россией, чтобы она уважала принципы, которые вы изложили и защищаете и которые защищает Франция и ее дипломатия", - сказал французский лидер, комментируя слова председателя КНР о необходимости мирного решения конфликта.

По мнению Макрона, "необходимо не только завершение конфликта, но соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее на пресс-конференции Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять сдержанность в контексте украинского кризиса, строго придерживаться международного гуманитарного права, не допустить применения ядерного оружия и в кратчайший срок возобновить мирные переговоры.

Франция выступает за построение справедливого мира и недопущение эскалации, заявил Макрон.

"Время сейчас тревожное, трагические страницы вернулись в нашу историю", - сказал французский лидер. "Я считаю, что наша обязанность состоит в том, чтобы не упустить никаких возможностей и взять на себя ответственность перед лицом сегодняшних конфликтов, а также быть в состоянии построить справедливый мир и избегать любой эскалации", - отметил он. "Я знаю, что у вас такие же убеждения", - сказал Макрон, обращаясь к Си Цзиньпину.

Французский президент обратил внимание на "необходимость продолжать обсуждения и не допускать эскалации в мире". "Нужно быть ясными в том, что в интересах людей - построение справедливого мира и стабильности", - сказал он.

"Я думаю, что КНР и Франция как постоянные члены Совета Безопасности ООН, обладающие ядерным оружием, <...> должны работать сообща ради строительства и сохранения мирового порядка, отвечающего вызовам нынешнего времени. Это подразумевает прежде всего гарантии стабильности и мира, которые находятся под угрозой, а также установление приоритетов в соответствии с современными вызовами", - заявил Макрон.

Он добавил, что "вопросам мира и стабильности будет уделено много времени в ходе переговоров сегодня вечером и завтра".

В ходе пресс-конференции по итогам беседы с председателем КНР Макрон подчеркнул, что "Европа нуждается в стабильной организации безопасности будущего". При этом французский лидер уточнил, что создание "архитектуры европейского безопасности" невозможно без уважения территориальной целостности государств в Европе.

После завершения двухсторонних переговоров лидеры анонсировали продолжение беседы в трехстороннем формате, где к ним присоединится глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен. Как отметил Макрон, такой формат взаимодействия между Китаем и ЕС был предложен именно французской стороной во время последнего визита Си Цзиньпина в Париж в 2019 году, когда на встречу с ним туда прибыли также занимавший в то время пост главы ЕК Жан-Клод Юнкер и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ранее Макрон перед началом переговоров с Си Цзиньпином высказал мнение, что Китаю принадлежит важная роль в построении мира. Как заявили в Елисейском дворце, беседа двух лидеров продолжалась около полутора часов и была "открытой и конструктивной"

Французский лидер прибыл в Китай с государственным визитом в среду. Для президента Франции это первая за последние три с половиной года поездка в КНР, в предыдущий раз он посетил Пекин осенью 2019 года в период своего первого президентского срока. В среду Макрон заявил, что Китай в ситуации вокруг Украины может сыграть важную роль благодаря хорошим отношениям с Россией. Официальная программа визита президента Франции, согласно информации Елисейского дворца, завершится 7 апреля.