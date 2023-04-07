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Военное обозрение

В Иране заявили, что помогут Сирии укрепить ПВО против израильских атак

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Источник изображения: topwar.ru

О том, что у Тегерана с Дамаском стратегически важные взаимоотношения, уже давно известно. Не секрет и что главным врагом для этих государств является Израиль.

Израиль, уже не раз пользуясь тяжёлым положением, в котором находится Сирия, нарушал её воздушное пространство и наносил удары по её территории.

Чтобы снизить вероятность подобных атак, Иран решил помочь Сирии в укреплении противовоздушной обороны страны. Об этом заявил замминистра обороны Ирана бригадный генерал Хамзе Каландари.

Мы считаем своим долгом помогать дружественным странам, таким как Сирия, улучшать их противовоздушную оборону и отражать атаки с воздуха

— сказал генерал.

Каландари отметил, что сегодня Сирии уже удается отражать большое количество израильских авиаударов. Но всё же есть и прорехи в ПВО. В результате последнего израильского удара по окрестностям Дамаска погибли два мирных жителя.

Тегеран и Дамаск подписали всеобъемлющее соглашение об укреплении сотрудничества в военной и оборонной сферах в июле 2020 года. В феврале этого года иранские и сирийские военные договорились о доставке в Дамаск ракетных комплексов для усиления противовоздушной обороны арабской страны на фоне усиления израильских атак.

По словам замминистра, после отмены эмбарго ООН на поставки оружия Ирану в 2020 году многие страны стремятся использовать иранское оружие.

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Израиль
Иран
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ООН
Проекты
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