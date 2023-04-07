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РИА Новости

В Минске заявили о готовности к защите Союзного государства

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Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации
Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

В Минске заявили, что военные из белорусско-российской группировки готовы к защите СГ

МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Белорусская и российская составляющие региональной группировки войск готовы к защите Союзного государства Белоруссии и России в любой момент, заявил начальник главного управления боевой подготовки вооруженных сил республики Александр Бас.

"Система подготовки региональной группировки войск на территории нашей страны работает как часы. Взаимодействие отлажено как на уровне центров принятия решений, так и на уровне бойцов. И белорусы и россияне готовы к выполнению задач по защите Союзного государства в любой момент и в любых условиях обстановки", - приводит его слова пресс-служба минобороны республики в своем телеграм-канале в четверг.

Бас подчеркнул, что эта работа осуществляется "в интересах как вооруженных сил Республики Беларусь, так и Российской Федерации". "Задача у нас одна: плечом к плечу с нашими российскими братьями в случае любой агрессии против Союзного государства защитить наши народы", - сказал он.

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