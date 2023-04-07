Украина договорилась с Польшей о производстве 125-мм снарядов для танков

Накануне стало известно, что Киев и Варшава согласовали новый пакет военной помощи. Украина получит самолеты МиГ-29, бронетранспортеры Rosomak, системы зенитных ракетных комплексов Piorun, самоходные минометы Rak

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины договорилось с Польшей о производстве снарядов для танков. Об этом в четверг сообщил глава ведомства Александр Камышин.

"Договорились с Польшей о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм. В ходе официального визита президента Украины в Польшу соответствующий меморандум подписали генеральный директор украинского государственного холдинга и руководство польского производителя", - написал он в своем Telegram-канале.

В среду украинский президент Владимир Зеленский находясь в Польше заявил, что Киев и Варшава согласовали новый пакет военной помощи. По его словам, Украина получит самолеты МиГ-29, бронетранспортеры Rosomak, системы зенитных ракетных комплексов Piorun, самоходные минометы Rak.

Ранее Украина уже получила от Польши четыре истребителя МиГ-29. В среду польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передает Киеву еще четыре МиГ-29. Кроме того, шесть таких самолетов, которые сейчас проходят техническое обслуживание, могут быть переданы украинской стороне в скором времени.