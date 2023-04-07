ВВС Нидерландов планируют приобрести крылатые ракеты JASSM-ER

ЦАМТО, 6 апреля. ВВС Нидерландов планируют оснастить свой парк истребителей F-35A "Лайтнинг-2" крылатыми ракетами увеличенной дальности JASSM-ER производства корпорации Lockheed Martin.

Как сообщает Janes.com, Министерство обороны Нидерландов 3 апреля обратилось к администрации США с запросом на закупку комплектов JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range). Согласно принятой процедуре, запрос должно одобрить правительство США.

В запросе отмечается, что закупка предназначена для усиления возможностей ВВС Нидерландов по нанесению ударов большой дальности, и, в случае одобрения правительством США, сделка будет соответствовать требованиям, изложенным в оборонном меморандуме НАТО 2022 года в отношении оружия большой дальности.

Представитель Минобороны Нидерландов не сообщил Janes количество запрошенных КР, ссылаясь на конфиденциальность, хотя отметил, что оно будет сопоставимо с количеством ракет, приобретенных другими европейскими странами (прим.ЦАМТО: видимо, речь идет о Польше, которая заказала 68 ракет JASSM-ER). Как ожидается, в случае официального утверждения поставки начнутся в 2027 году.

AGM-158A JASSM – это автономная управляемая высокоточная ракета класса "воздух-земля" массой 910 кг, оснащенная боевой частью массой 450 кг. Ракета предназначена для поражения в любое время суток и сложных метеоусловиях высокозащищенных целей, расположенных в глубине территории противника на удалении до 370 км (200 морских миль).

AGM-158B JASSM-ER обладает высокой унификацией с базовой версией (70% аппаратных средств и 90% программного обеспечения) и отличается турбовентиляторным двигателем F107-WR-105 Williams International, обеспечивающим увеличение дальности пуска в 2,5 раза – до 925 км.

Версия увеличенной дальности JASSM-ER включает в себя модификации JASSM-ER/AGM-158B, JASSM-ER/AGM-158B-2, JASSM-ER/AGM-158B-3 и JASSM-ER/AGM-158D.