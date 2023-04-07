Войти
ЦАМТО

ВВС Нидерландов планируют приобрести крылатые ракеты JASSM-ER

301
0
0
Крылатая ракета AGM-158B JASSM-ER.
Крылатая ракета AGM-158B JASSM-ER.
Источник изображения: flightglobal.com

ЦАМТО, 6 апреля. ВВС Нидерландов планируют оснастить свой парк истребителей F-35A "Лайтнинг-2" крылатыми ракетами увеличенной дальности JASSM-ER производства корпорации Lockheed Martin.

Как сообщает Janes.com, Министерство обороны Нидерландов 3 апреля обратилось к администрации США с запросом на закупку комплектов JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range). Согласно принятой процедуре, запрос должно одобрить правительство США.

В запросе отмечается, что закупка предназначена для усиления возможностей ВВС Нидерландов по нанесению ударов большой дальности, и, в случае одобрения правительством США, сделка будет соответствовать требованиям, изложенным в оборонном меморандуме НАТО 2022 года в отношении оружия большой дальности.

Представитель Минобороны Нидерландов не сообщил Janes количество запрошенных КР, ссылаясь на конфиденциальность, хотя отметил, что оно будет сопоставимо с количеством ракет, приобретенных другими европейскими странами (прим.ЦАМТО: видимо, речь идет о Польше, которая заказала 68 ракет JASSM-ER). Как ожидается, в случае официального утверждения поставки начнутся в 2027 году.

AGM-158A JASSM – это автономная управляемая высокоточная ракета класса "воздух-земля" массой 910 кг, оснащенная боевой частью массой 450 кг. Ракета предназначена для поражения в любое время суток и сложных метеоусловиях высокозащищенных целей, расположенных в глубине территории противника на удалении до 370 км (200 морских миль).

AGM-158B JASSM-ER обладает высокой унификацией с базовой версией (70% аппаратных средств и 90% программного обеспечения) и отличается турбовентиляторным двигателем F107-WR-105 Williams International, обеспечивающим увеличение дальности пуска в 2,5 раза – до 925 км.

Версия увеличенной дальности JASSM-ER включает в себя модификации JASSM-ER/AGM-158B, JASSM-ER/AGM-158B-2, JASSM-ER/AGM-158B-3 и JASSM-ER/AGM-158D.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Польша
США
Продукция
F-35A
JASSM
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
Похожие новости
17.12.2021
ВВС США постоянно разместили F-35 в Европе в ответ на «возрождение России»
01.11.2021
США приступили к блокаде России
21.06.2021
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
14.05.2021
Финляндию подталкивают к военному противостоянию с Россией
10.02.2020
Спасут ли Варшаву от «руки Москвы» американские «Молнии»
11.12.2013
Госкомпания в «оборонке» – норвежский опыт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 06:11
  • 47693
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 00:09
  • 2
В России запустят производство модернизированной станции «Гроза»
  • 06.04 21:29
  • 4
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 19:08
  • 5
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 06.04 16:01
  • 1
Непривычно выглядящий танковый эвакуатор замечен у российских бойцов
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО