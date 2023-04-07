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ТАСС

Корабль "Союз МС-23" произвел перестыковку с МКС

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Трансляция стыковки космического корабля "Союз МС-23" с МКС
Трансляция стыковки космического корабля "Союз МС-23" с МКС.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Маневр в ручном режиме выполнил космонавт Сергей Прокопьев

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-23" перестыковался с малого исследовательского модуля "Поиск" Международной космической станции на узловой модуль "Причал", следует из трансляции Роскосмоса.

Маневр был выполнен в ручном режиме космонавтом Сергеем Прокопьевым, вместе с которым на борту корабля находятся спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио.

"Союз МС-23" отстыковался от МКС в 11:45 мск.

Как ранее указали в Роскосмосе, перестыковка необходима для обеспечения безопасности внекорабельной деятельности (ВКД) по российской программе. Выходы Прокопьева и Петелина в открытый космос намечены на весну-лето этого года, экипаж активно к ним готовится.

"Союз МС-23" был запущен 24 февраля в беспилотном режиме и пристыковался к МКС через два дня. Корабль доставил на станцию почти 430 кг грузов, в том числе оборудование для научных экспериментов и продукты питания. Предполагается, что "Союз МС-23" вернет на Землю космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио, чья миссия на МКС была продлена из-за повреждения "Союза МС-22" в декабре 2022 года. 

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