Корабль "Союз МС-23" произвел перестыковку с МКС

Маневр в ручном режиме выполнил космонавт Сергей Прокопьев

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-23" перестыковался с малого исследовательского модуля "Поиск" Международной космической станции на узловой модуль "Причал", следует из трансляции Роскосмоса.

Маневр был выполнен в ручном режиме космонавтом Сергеем Прокопьевым, вместе с которым на борту корабля находятся спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио.

"Союз МС-23" отстыковался от МКС в 11:45 мск.

Как ранее указали в Роскосмосе, перестыковка необходима для обеспечения безопасности внекорабельной деятельности (ВКД) по российской программе. Выходы Прокопьева и Петелина в открытый космос намечены на весну-лето этого года, экипаж активно к ним готовится.

"Союз МС-23" был запущен 24 февраля в беспилотном режиме и пристыковался к МКС через два дня. Корабль доставил на станцию почти 430 кг грузов, в том числе оборудование для научных экспериментов и продукты питания. Предполагается, что "Союз МС-23" вернет на Землю космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио, чья миссия на МКС была продлена из-за повреждения "Союза МС-22" в декабре 2022 года.