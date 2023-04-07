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Интерфакс-АВН

Песков назвал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии ответом на приближение НАТО к РФ

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Д.Песков
Д.Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Кремле заявили, что планируемое размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии является ответом на приближение НАТО к границам РФ.

"НАТО расширяется в сторону границ России. Не Россия приближается со своей военной инфраструктурой к границам НАТО, это движение в обратную сторону", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова генсека НАТО Йенса Столтенберга в связи с планами Москвы разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие.

"Переживая за нашу безопасность, естественно, мы принимаем меры для того, чтобы обеспечить ее", - заявил представитель Кремля.

По его словам, данное решение руководства РФ и Белоруссии призвано сбалансировать соотношение сил в Европе.

"И каждый раз, когда НАТО приближается в сторону наших границ, (Россией принимаются меры) для того, чтобы снова сбалансировать всю архитектуру безопасности на континенте", - сообщил Песков.

Ранее генсек НАТО заявил, что нельзя доверять России и ее обещаниям после того, как было принято решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. А между тем за несколько дней до принятия этого решения в совместной российско-китайской декларации было объявлено, что стороны воздержатся от размещения ядерного оружия вне своих территорий, сказал Столтенберг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
NATO
Ядерный щит
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