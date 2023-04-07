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Военное обозрение

Новейший южнокорейский истребитель KF-21 прошёл первую серию испытаний вооружения

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Источник изображения: topwar.ru

В Южной Кореи проект новейшего истребителя KF-21 постепенно приближается к финалу. В последние дни была проведена первая серия испытаний вооружения самолёта, массовое производство которого планируется развернуть в 2026 году.

28 марта KF-21 состоялись испытания, в ходе которых вёлся огонь из 20-мм авиационной пушки и запускалась ракета средней дистанции действия класса «воздух-воздух» Meteor, 5 апреля был произведён отстрел ракеты аналогичного типа AIM-2000 (IRIS-T). На текущем этапе разработки применяются ракеты с инертной боеголовкой, без поражения целей.

Впервые поднявшись в воздух в июле 2022 года, KF-21 с тех пор провёл свыше 150 испытательных полётов, продемонстрировав возможности сверхзвукового хода и движения в ночное время.

При этом США на ранней стадии программы активно противодействовали проекту, запретив передачу критически важных систем – радара с АФАР, системы инфракрасного поиска и слежения (IRST), модуля электронно-оптического наведения (EO TGP) и технологии радиочастотного глушения (RF jammer). В итоге Южной Корее пришлось разработать эти технологии внутри страны.

Окончательно разобрались в своих сомнениях по поводу программы в Индонезии, которая выступает в качестве основного партнёра проекта KF-21. Джакарта погасила задолженность и начала регулярные выплаты, предусмотренные соглашением о сотрудничестве с Южной Кореей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
США
Южная Корея
Проекты
АФАР
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