В Польше признали опасность идеи создания унии с Украиной

Экс-посол Польши в России Пелчинская-Наленч: идея польско-украинской унии нереальна

Идея создания польско-украинской унии иллюзорна, опасна и неправильна, заявила в эфире RMF FM бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч. Эта концепция кажется привлекательной, но не выдерживает столкновения с реальностью, отметила она.

Марта Равич (Marta Rawicz), Томаш Терликовский (Tomasz Terlikowski)

"Любые прогнозы насчет создания польско-украинской унии кажутся мне иллюзорными, опасными, неправильными", – говорила в эфире радиостанции RMF FM Катажина Пелчинская-Наленч, бывший заместитель министра иностранных дел РП, бывший посол Польши в России, в настоящее время директор Института "Стратегии-2050". "Это не обеспечило бы ни экономического, ни социального, ни политического благополучия для обеих наших стран", – отметила она.

Катажина Пелчинская-Наленч признала, что концепция польско-украинской унии может быть привлекательной на уровне идей, но не выдерживает столкновения с реальностью.

"Мы имеем разрушенную украинскую экономику. И все негативные последствия конфликта – демографические, социальные, криминальные, психологические, не говоря уже о тотальной и постоянной угрозе со стороны России", – перечисляла эксперт актуальные проблемы. "Что бы дала реализация концепция унии нашей стране? Это имеет смысл только во взаимодействии с Евросоюзом", – добавила бывшая замминистра иностранных дел.

Разговор также касался восстановления разрушенной в результате российской спецоперации Украины. Как объяснила глава Института "Стратегии-2050", Польша не в состоянии помочь Украине самостоятельно, это имеет смысл делать исключительно в рамках Евросоюза, который обладает необходимыми ресурсами. Эксперт добавила, что в этом вопросе мы должны избавиться от комплексов и позаботиться о своих интересах. "Очень важно, чтобы мы смогли так совместно организовать восстановление Украины на деньги ЕС и Запада, чтобы это было выгодно Польше", – подчеркнула она.

Пелчинская-Наленч также прокомментировала споры по поводу украинского зерна, которое должно было идти транзитом через Польшу, а в итоге осталось на ее территории. "Мы столкнулись с первой, экономической проблемой, и оказалось, что мы не смогли решить ее так, чтобы Польша в итоге получила выгоду, а не понесла расходы", – оценила она.

"Из-за действий России украинская экономика – это минус 30% ВВП. Чтобы это государство могло защитить себя, ему нужны деньги – на зарплаты, на пенсии, на военных", – перечисляла гость программы. "Если Украина сама не заработает эти деньги, нам придется давать их в виде грантов. Надо дать Украине заработать там, где она может это сделать. Только делать это нужно по-умному, все рассчитывать, прогнозировать собственные затраты, риски и минимизировать их", – добавила она.

Пелчинская-Наленч: лучшая гарантия – дальнейшее вооружение Украины

Радиоведущий Томаш Терликовский (Tomasz Terlikowski), в частности, спросил о том, каких дополнительных гарантий безопасности для Украины может добиваться Польша. По этому поводу в среду, 5 апреля, высказался президент Дуда. "Лучшей гарантией того, что после окончания данного конфликта воцарится прочный мир, является дальнейшее вооружение Украины и обеспечение ей при поддержке Запада таких объемов поставок оружия и создание такого военного потенциала, чтобы Россия миллион раз подумала, прежде чем начать эту операцию снова", – сказала Катажина Пелчинская-Наленч. По ее словам, Украина вступит в НАТО еще не скоро.

"НАТО – это все-таки проект абсолютного мирного времени. Никто не будет принимать Украину в НАТО, пока она находится в состоянии конфликта. Потому что никто не хочет оказаться в ситуации, в которой США оказались бы в состоянии открытой войны с Россией", – отметила бывший заместитель министра иностранных дел. По ее мнению, Украина будет в полной безопасности только в том случае, если в России сменится режим.

"Это может произойти, например, через 5 лет в результате каких-то событий, которые произойдут внутри России. Я убеждена, что смена режима в России не произойдет "снизу", в результате какого-то социального взрыва, это невозможно. Скорее, будет раскол в элитах. Если этот раскол приведет к тому, что к власти придут люди с менее имперскими и националистическими амбициями, тогда шанс сменить режим в России появится. Но такая ситуация, как сейчас, может длиться годами", – объяснила Пелчинская-Наленч.

Пелчинская-Наленч: Путин в каком-то смысле уже проиграл

Бывший посол Польши в Москве считает, что Путин в некотором смысле уже проиграл на Украине. "Ставка в этом конфликте – не только территории, тут речь идет о величии России, ее престиже, международном статусе, военном потенциале. Операция, которая должна была стать большим успехом, когда Россия получила бы контроль над Украиной, приставив нож к горлу Европы и НАТО, обернулась чем-то совершенно другим – длительным конфликтом, (...) в котором гибнут люди, при этом экономика России находится не в самом лучшем состоянии, идет расширение НАТО", – сказала Пелчинская-Наленч. Она добавила, что Россия, однако, настроена очень решительно, и этот настрой характерен для российского общества.

"Путину некуда отступать. Его власть уже опирается исключительно на СВО, на внутреннюю милитаризацию и на миф о воинствующей, белой, исповедующей правильные ценности России, которая борется со злым черным сатанинским Западом под предводительством самого главного сатаны – США", – отметила бывшая замминистра иностранных дел.

Пелчинска-Наленч: Китай не может противостоять России

В конце разговора Томаш Терликовский спросил о начавшемся в среду визите президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Пекин. Катажина Пелчинская-Наленч считает нереалистичными попытки перетянуть Китай на сторону Запада.

"Сделать так, чтобы Китай сегодня выступил против России на стороне Запада, нет абсолютно никакой возможности", – заявила экс-замглавы МИД.