Китай предложил США и НАТО признать вину в организации украинского кризиса

США и НАТО должны признать свое участие в создании конфликта на Украине, Запад не имеет права давить на Пекин, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по вопросу украинского кризиса... и пользуется поддержкой большинства стран в международном сообществе", - заявила Мао Нин.

Она отметила, что Пекин прилагает все усилия по поиску решения для урегулирования конфликта на Украине и в истории восторжествует справедливость.

"Что касается ответственности по украинскому вопросу, то я думаю, что США и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность, НАТО не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление", - указала дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не оставляет без внимания растущее сближение Москвы и Пекина.

МИД КНР в конце февраля опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: соблюдение суверенитета всех стран, возобновления переговоров между Москвой и Киевом.