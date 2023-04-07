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Китай предложил США и НАТО признать вину в организации украинского кризиса

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В Пекине завершился XX съезд Компартии Китая
В Пекине завершился XX съезд Компартии Китая.
Источник изображения: © РИА Новости Анна Раткогло

США и НАТО должны признать свое участие в создании конфликта на Украине, Запад не имеет права давить на Пекин, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по вопросу украинского кризиса... и пользуется поддержкой большинства стран в международном сообществе", - заявила Мао Нин.

Она отметила, что Пекин прилагает все усилия по поиску решения для урегулирования конфликта на Украине и в истории восторжествует справедливость.

"Что касается ответственности по украинскому вопросу, то я думаю, что США и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность, НАТО не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление", - указала дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не оставляет без внимания растущее сближение Москвы и Пекина.

МИД КНР в конце февраля опубликовал заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: соблюдение суверенитета всех стран, возобновления переговоров между Москвой и Киевом.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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