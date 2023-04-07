ВМС Таиланда приняли на вооружение ЗРК ближнего действия на базе ПЗРК "Игла-С"

ЦАМТО, 6 апреля. Командование ВМС Таиланда расширило возможности обеспечения противовоздушной обороны благодаря закупке мобильных ЗРК ближнего действия на базе ПЗРК "Игла-С" российского производства.

Как сообщает Shephard Media, в конце прошлого года командование ВМС Таиланда представило мобильные ЗРК, поставка которых повысила боеспособность подразделений командования воздушной и береговой обороны (ACDC) по обеспечению ПВО ключевых районов действия флота.

Реализация проекта началась в 2021 году, когда ВМС Таиланда приняли решение закупить в России пять опорно-пусковых установок "Джигит" для размещения на транспортных средствах. Стоимость приобретения составила 246 млн. батов (8,2 млн. долл.).

Опорно-пусковая установка (ОПУ) "Джигит" предназначена для размещения, наведения на цель и пуска двух ракет ПЗРК "Игла-С" залпом или последовательно с грунта или специально оборудованного автомобиля.

Установка обеспечивает удобство работы стрелка-зенитчика, увеличение вероятности поражения цели в среднем в 1,5 раза за счет пуска двух ракет залпом. Опционально "Джигит" может комплектоваться радиозапросчиком для идентификации "свой-чужой" и прибором ночного видения. "Джигит" обеспечивает круговое наведение по азимуту и в диапазоне от 15 до 60 град. по углу места. Масса ОПУ (без ракет) – 128 кг.

Дальность поражения целей "Игла-С" – от 500 до 6000 м, высота – от 10 до 3500 м. Скорость поражаемых целей на встречных курсах – до 400 м/с, на догонных курсах – до 320 м/с.

Тайская компания Datagate, которая стала победителем тендера, разместила ОПУ "Джигит" на шасси собираемых в Таиланде легких внедорожников Thairung Transformer с колесной формулой 4x4. Машины получили системы связи, пуленепробиваемые стекла и дополнительное бронирование.

ПЗРК "Игла-С" также принят на вооружении Сухопутных войск Таиланда, которые применяют носимую версию. Унификация приносит выгоду как ВМС, так и СВ за счет возможности совместного проведения обучения, технического обслуживания и закупки запасных частей.

По информации Shepherd Media, ранее командование воздушной и береговой обороны закупило в Китае ПЗРК QW-18, но в ходе испытательных стрельб они не подтвердили заявленные характеристиками. В прошлом году командование также приобрело мобильный ЗРК средней дальности FK-3 производства Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации CASIC (China Aerospace Science & Industry Corporation Limited).