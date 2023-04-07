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Военное обозрение

Греция заявила об отказе от поставок танков Leopard 2A6 на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил об отказе от поставок его страной танков Leopard 2A6 на Украину. Об этом глава греческого оборонного ведомства рассказал на заседании Постоянной комиссии по национальной обороне и иностранным делам парламента.

Вот как он прокомментировал данную ситуацию:

Наша страна не станет отправлять Leopard 2A6 на Украину, поскольку до этого уже передала Киеву первую партию БМП, а затем последует и вторая. Помимо прочего, мы направили туда и боеприпасы различного калибра

Также глава военного ведомства страны напомнил и о предстоящем приезде министра обороны Украины Алексея Резникова в Грецию, что по его словам, станет поводом для спекуляций касательно предоставления Афинами военной помощи Киеву. В частности министр сослался на якобы передачу Украине самолётов и ЗРК С-300, что не соответствует реальности.

Никос Панайотопулос:

Хотел бы ещё раз чётко донести до всех нашу позицию: мы даём то, что в наших силах, поскольку не можем позволить себе предоставлять ту или иную технику, в которой мы сами остро нуждаемся, ведь это бы привело к ослаблению нашей собственной обороноспособности

Как отметил министр, эта тема уже обсуждалась с делегацией сената США, которая в последнее время совершает частые визиты в Грецию. Также у главы Минобороны республики состоялась на днях встреча с членом комитета американского сената по обороне Риком Скоттом, на которой стороны коснулись темы модернизации инфраструктуры в порту Александруполиса, посредством которого поставки вооружений Украине должны быть облегчены.

Напомним, что ещё в октябре прошлого года Берлин анонсировал поставки Киеву танков из Греции и Словакии в количестве 100 единиц, не уточнив, однако, о каких моделях боевых машин шла речь. С декабря 2022 года в СМИ активно муссировалась тема о том, что Афины якобы планируют направить на Украину ЗРК С-300, на что обратили пристальное внимание в МИД РФ, напомнив Греции об её обязательствах не поставлять эти комплексы третьим странам.

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Страны
Германия
Греция
Россия
Словакия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
С-300
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