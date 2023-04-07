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Военное обозрение

Немецкая газета: Теперь ясно, что все «красные линии» Кремля исчезли

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкая газета Bild попыталась убедить своих читателей, что российский президент Владимир Путин, образ которого на Западе в последнее время довольно часто чуть ли не демонизируют, на самом деле не так уж и страшен в части исполнения своих угроз.

Автор материала обращает внимание, что украинский конфликт показал отсутствие реакции Москвы на пересечение так называемых «красных линий», неоднократно обозначаемых Кремлем. Причем каждый раз эта граница допустимого, в версии российского руководства, отодвигается все дальше и дальше безо всяких последствий для киевского режима и его западных союзников.

Bild напоминает, что еще весной прошлого года Москва выступала категорически против поставок Киеву каких-либо западных вооружений, называя это недопустимыми действиями и обещая неминуемую эскалацию конфликта. Однако месяц за месяцем украинские союзники наращивали не только объемы таких поставок, но и с каждым разом предоставляли ВСУ все более сложное и разрушительно оружие. И чем больше вооружений поставлял Запад, тем «тише становилась Москва», уверен автор.

Теперь последнее табу по поставкам танков и прямому участию военнослужащих НАТО в украинском конфликте, по крайней мере в первой его части, снято. И вновь никакой реакции со стороны российского руководства, в то время как уже к лету ВСУ должны получить порядка 500 западных ОБТ «для нанесения последнего, решающего удара по армии России».

И последний рубеж, при пересечении которого Москва грозилась самыми жесткими ответными мерами, — атаки ВСУ непосредственно по территории РФ (в границах до сентября 2022 года), в том числе Крыму. И эту «красную линию», считает автор, Киев пересек несколько месяцев назад без каких-либо последствий.

Теперь ясно: все «красные линии» Кремля исчезли. Россия не осуществила ни одной из своих угроз. И это несмотря на то, что Украина сейчас даже бомбит деревни в России!

— уверен автор.

Стоит отметить, что здесь автор в Bild лукавит. Ведь именно после диверсии на Крымском мосту ВС РФ начали наносить массированные удары ракетами и дронами, а теперь еще и планирующими авиабомбами, по объектам критической инфраструктуры Украины, в том числе энергетики. Правда, в последне время эти атаки стали довольно редкими.

Интересно, что он напишет, когда успокоенные такими вот публикациями западные обыватели неожиданно для себя получат реально жесткий ответ от России не на словах, а на деле? Ведь после прочтения таких статей возникает ощущение, что именно этого и добиваются от Москвы недалекие западные политики и журналисты.

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