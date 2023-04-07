Пентагон: США рассчитывают передать Украине ОБТ М1А1 Abrams до конца года, но обучение ВСУ еще не началось

ЦАМТО, 6 апреля. США рассчитывают поставить Украине танки M1A1 Abrams до конца года, но обучение украинских военных их эксплуатации до сих пор не началось.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Обучение не началось… наша цель поставить их Украине до конца года", – сообщила она журналистам, отвечая на вопрос о сроках отправки танков Abrams на Украину.

Как стало известно, компания General Dynamics Land Systems получила контракт Пентагона на 27 млн. долл. на расконсервацию и ремонт партии танков M1A1 Abrams (31 ед.), предназначенных для Украины.

Финансирование контракта будет осуществляться через фонд поддержки Украины, а исполнение договоренности ожидается к 29 сентября этого года.

Как сообщалось, США передадут Украине ОБТ версии M1A1 из состава ВС, а не ОБТ M1A2 новой постройки.