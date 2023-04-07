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Военное обозрение

Новая противокорабельная ракета большой дальности представлена в США

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Источник изображения: topwar.ru

Соединённые Штаты продолжают разрабатывать новые виды вооружения, включая противокорабельные системы.

На прошедшей 3-5 апреля конференции Sea-Air-Space в американском штате Мэриленд, посвящённой морским вооружениям, была представлена новая противокорабельная ракета большой дальности. Разработчиком боеприпаса является американская военно-промышленная компания Northrop Grumman, работающая в том числе в сфере электроники и информационных технологий.

Издание отмечает, ссылаясь на слова представителя компании, что новая ракета может быть запущена не только с морских платформ, но также с воздушных и наземных. Эта говорит об универсальности ПКР.

При официальном представлении противокорабельной ракеты была дана скудная информация. Однако, согласно представленному макету можно слетать вывод, что у неё прямоточный реактивный двигатель, который обычно ставят на объекты, способные развивать сверхзвуковые скорости, пишут авторы The Drive.

Напомним, что в прошлом месяце в США уже провели второй испытательный запуск прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Northrop Grumman
Проекты
ГЗЛА
ИТ
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