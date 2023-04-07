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ТАСС

Рогов сообщил о прибытии Challenger 2 в подразделения ВСУ на запорожском направлении

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Английский танк Challenger 2
Английский танк Challenger 2.
Источник изображения: © flickr.com / UK Ministry of Defence

Российские силы готовы им противодействовать при появлении на линии боевого соприкосновения, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией"

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Танки Challenger 2 поступают на запорожское направление, российские силы готовы им противодействовать при появлении британской техники в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) непосредственно на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мы танки Challenger ожидаем на запорожском направлении, скажу больше, они уже есть. Конечно, ВСУ их будут использовать при наступлении. Армия к этому готова, знает, как их надо жечь. Ранее я публиковал фотографии этих танков [на территории Украины] без динамической защиты, сейчас на них динамическая защита уже стоит", - сказал Рогов.

По его словам, сейчас на линии боевого соприкосновения относительное затишье. "Идут артиллерийские дуэли, прощупывание линии фронта, то есть где мы им отвечаем и как быстро это делаем. Касательно активизации действий противника - ее пока нет. Но если мы не говорим о разведке боем, эта активизация начнется в последний момент, когда наступление будет полномасштабным, тогда и бронетехника, и пехота, все будет брошено в атаку по максимуму. Это последняя надежда Зеленского, которого принуждают к наступлению не только и уже не столько США, сколько европейские страны", - подчеркнул Рогов.

4 апреля Рогов сообщил ТАСС, что ВСУ могут в ближайшие дни начать активные действия в виде разведки боем или попыток наступления на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, в районе города Орехов, куда продолжают поступать личный состав и техника. По его оценке, в случае наступления подразделения ВСУ из-за недостатка сил будут избегать боев в городах и прорываться к Азовскому морю восточнее Мелитополя, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

27 марта Рогов заявил ТАСС, что ВСУ сосредоточили на запорожском направлении до 75 тыс. человек уже после попытки наступления 23 марта, которая была сорвана российскими силами, уничтожившими до 400 боевиков. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
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