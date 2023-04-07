США собрались передать Украине экспериментальные мобильные комплексы для борьбы с БПЛА

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На днях Министерство обороны США объявило о передаче Украине специального вооружения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает американское издание Defence One со ссылкой на государственную компанию SAIC.

Официально данное вооружение фигурирует в новом пакете военной помощи Украине, представленном Пентагоном 4 апреля, как экспериментальные «мобильные ракетные комплексы анти-БПЛА с лазерным наведением». Всего их передают Украине 10 штук. Ранее армия США провела конкурс на закупки систем противодействия иранским дронам Shahed-136.

В компании SAIC сообщили, что на Украину действительно будет отправлено 10 антидроновых комплексов. Один выстрел из такого комплекса обходится менее чем в 30 тысяч долларов, что намного дешевле ракет противовоздушной обороны, которые сегодня используют украинские войска.

О комплексах противодействия беспилотникам известно, что во время испытаний они обнаруживали БПЛА условного противника на расстоянии в 10 километров. Поразить цель комплекс может на расстоянии в 5 километров, хотя военное ведомство выдвигало куда более скромные требования по поражению цели на расстоянии в 2 километра.

Кроме того, комплекс оснащен пулеметом M240 и системой радиоэлектронной борьбы. С помощью РЭБ комплекса можно установить контроль над коммерческим беспилотным летательным аппаратом. Таким образом, можно будет выводить из строя любые модели китайской фирмы DJI, которые не защищены расширенным шифрованием, но при этом активно используются в зоне проведения специальной военной операции.

Напомним, что атаки российских беспилотников серьезно беспокоят украинские формирования, так как приносят немало проблем и системам противовоздушной обороны, и военным и инфраструктурным объектам.