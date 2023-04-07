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РИА Новости

Подлодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы в Черном море

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Подводная лодка Б-871 "Алроса" в Севастополе
Подводная лодка Б-871 "Алроса" в Севастополе.
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko /

Подлодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы на учениях в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" отработала торпедные стрельбы в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

"Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Алроса" Черноморского флота отрабатывает элементы курсовой задачи Л-3, которая является составной частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.

Учения проходят на одном из морских полигонов в акватории Черного моря. Подводники уже выполнили глубоководное погружение, отработали алгоритмы действий по управлению кораблем и применению вооружения на различных глубинах, а также различные способы всплытия на поверхность.

"В ходе отработки элементов курсовой задачи экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целям", - подчеркнули в пресс-службе и добавили, что на следующем этапе подготовки экипаж проведет постановку минных заграждений, а также отработает действия по уклонению от воздействия противолодочной авиации.

Ремонт и модернизация "Алросы" в Севастополе были завершены в мае прошлого года, подводная лодка обрела новые боевые и технические возможности. Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью подлодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы.

"Алросу", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подлодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.

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Проекты
Военные учения
ЧФ
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