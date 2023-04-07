Началось строительство четвертого фрегата класса "Тип-26" для ВМС Великобритании

ЦАМТО, 6 апреля. Компания BAE Systems объявила о состоявшейся 4 апреля на предприятии BAE Systems Govan в Глазго официальной церемонии, посвященной началу строительства фрегата "Бирмингем" класса "Тип-26" ("Сити").

Мероприятие состоялось в присутствии министра оборонных закупок Великобритании Алекса Чока.

"Бирмингем" станет первым кораблем, который будет построен в рамках заключенного в ноябре 2020 года дополнительного контракта, предусматривающего поставку пяти фрегатов. Вслед за резкой стали для постройки "Бирмингема", планируется приступить к строительству фрегата "Шеффилд" и других кораблей серии.

В настоящее время BAE Systems уже выполняет работы по строительству первых трех кораблей класса "Тип-26". Головной корабль серии, "Глазго", находится на верфи BAE Systems в Скотстауне, где на его борт устанавливается различное оборудование. Продолжается сборка корпуса "Кардифф", а строительство "Белфаст" находится на ранней стадии.

Как сообщал ЦАМТО, 3 июля 2017 года после завершения этапа разработки проекта BAE Systems заключила с Министерством обороны Великобритании контракт на строительство первых трех фрегатов класса "Тип-26". Они получат наименования "Глазго", "Кардифф" и "Белфаст". Стоимость соглашения составила 3,7 млрд. фунтов стерлингов (4,8 млрд. долл.).

Планы ВМС Великобритании предусматривают строительство в общей сложности 8 фрегатов "Тип-26", основным предназначением которых является борьба с подводными лодками противника.

Работы над головным фрегатом серии, "Глазго", начались в июне 2017 года. В декабре 2022 года состоялся его спуск на воду. Планируется, что "Глазго" будет принят на вооружение в середине 2020-х годов и войдет в боевой состав флота к концу 2028 года. Резка стали для второго фрегата, "Кардифф", началась в августе 2019 года, третьего, "Белфаст", – в июне 2021 года.

МО Великобритании 15 ноября 2020 года подписало с BAE Systems контракт стоимостью 4,2 млрд. фунтов стерлингов на строительство для ВМС Великобритании следующих пяти фрегатов класса "Тип-26" (класс "Сити"): "Бирмингем", "Шеффилд", "Ньюкасл", "Эдинбург" и "Лондон". Предполагается, что строительство всех восьми кораблей будет завершено к середине 2030-х годов. Минимальный проектный срок их эксплуатации составит не менее 25 лет.

Фрегат класса "Тип-26" задуман как малозаметный надводный боевой корабль с низкой акустической сигнатурой, который должен стать основой надводного флота ВМС Великобритании до 2060 года. Он заменит состоящие на вооружении фрегаты класса "Тип-23". Основной задачей фрегатов станет борьба с подводными лодками, обеспечение противовоздушной обороны, защита средств ядерного сдерживания и новых авианосцев класса "Куин Элизабет". Предполагается, что корабль сможет применяться самостоятельно или в составе оперативной группировки для выполнения боевых задач в различных условиях: от участия в конфликтах высокой интенсивности до борьбы с пиратством, поддержки гуманитарных и поисково-спасательных операций.