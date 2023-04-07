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ТАСС

Южная Корея намерена направить дополнительную гуманитарную помощь Украине

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Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи.
Источник изображения: pm1.narvii.com

В Сеуле сообщили, что второй заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ли До Хун "выразил обеспокоенность" гуманитарной ситуацией на Украине

СЕУЛ, 6 апреля. /ТАСС/. Второй заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ли До Хун в ходе встречи с министрами иностранных дел НАТО в Брюсселе рассказал, что Сеул поставит Украине дополнительную гуманитарную помощь. Об этом в четверг сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Замминистра сказал, что продвигал развитие партнерства с НАТО, которая разделяет ценности Республики Корея, такие как демократия, верховенство закона, права человека, а также обещал укреплять сотрудничество с НАТО ради реагирования на глобальные вызовы. Также Ли До Хун выразил обеспокоенность ухудшающейся из-за войны гуманитарной ситуацией на Украине и сказал, что наше правительство планирует предоставить дополнительную гуманитарную помощь Украине", - проинформировали в Сеуле.

В среду Ли До Хун принял участие в переговорах министров иностранных дел стран НАТО и партнеров альянса в Брюсселе. Также состоялась отдельная встреча представителей четырех стран Индо-Тихоокеанского региона с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, она была посвящена обсуждению способов укрепления сотрудничества.

Республика Корея и представители альянса также обсудили проблемы Корейского полуострова. "НАТО поддержала наши усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. На основе "смелой инициативы" наше правительство продолжит дипломатические усилия, направленные на прекращение провокаций Северной Кореи и ее возвращение к переговорам о денуклеаризации", - добавили дипломаты.

Как указывается в сообщении, Южная Корея также попросила НАТО внести свой вклад в убеждение международного сообщества в необходимости направлять в КНДР "единогласные и последовательные сигналы" с требованием отказа Пхеньяна от ядерного оружия. 

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КНДР
Украина
Южная Корея
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Ядерный щит
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