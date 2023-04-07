Источник: почти половину натовских гаубиц в зоне СВО уничтожили "Ланцетами"

Почти половину натовских буксируемых и самоходных гаубиц в зоне СВО уничтожили "Ланцетами"

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Почти половина иностранных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне специальной военной операции уничтожена барражирующими боеприпасами "Изделие-51/52", также известными как "Ланцеты", сообщил РИА Новости информированный источник.

"Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" демонстрируют в рамках СВО высокую эффективность и на сегодняшний день стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы: из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала этого года, конкретно дронами-камикадзе было поражено около 45%", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в основном речь идет о поставленных Украине из США буксируемых орудиях M777 и САУ M109 Paladin.

Источник пояснил, что применение беспилотников "Ланцет" для уничтожения украинской артиллерии эффективно и с боевой, и с экономической точек зрения, потому что для уничтожения одной гаубицы, как правило, требуется всего один барражирующий боеприпас.

"Соответственно, максимально сокращаются сроки выведения украинской артиллерии из строя после ее обнаружения, не требуется большой расход обычных боеприпасов для ее гарантированного поражения, сокращается время работы разведывательных средств и боевых расчетов", - пояснил он.

Собеседник добавил, что российские войска ведут контрбатарейную борьбу в рамках СВО с применением разведывательно-ударного контура, который может включать разведывательные БПЛА различного типа, наземные звуковые, радиолокационные и звукотепловые комплексы артиллерийской разведки, наземных наблюдателей и непосредственно дроны-камикадзе в качестве средства поражения. "Данная система на сегодняшний день хорошо отработана", - отметил источник.

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO и способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой 3 или 5 килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические, в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

Оба варианта барражирующего боеприпаса применяются российскими подразделениями в СВО по украинским войскам. Типовыми целями для таких беспилотников являются гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.