Войти
РИА Новости

Источник: почти половину натовских гаубиц в зоне СВО уничтожили "Ланцетами"

329
0
0
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Почти половину натовских буксируемых и самоходных гаубиц в зоне СВО уничтожили "Ланцетами"

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Почти половина иностранных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне специальной военной операции уничтожена барражирующими боеприпасами "Изделие-51/52", также известными как "Ланцеты", сообщил РИА Новости информированный источник.

"Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" демонстрируют в рамках СВО высокую эффективность и на сегодняшний день стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы: из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала этого года, конкретно дронами-камикадзе было поражено около 45%", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в основном речь идет о поставленных Украине из США буксируемых орудиях M777 и САУ M109 Paladin.

Источник пояснил, что применение беспилотников "Ланцет" для уничтожения украинской артиллерии эффективно и с боевой, и с экономической точек зрения, потому что для уничтожения одной гаубицы, как правило, требуется всего один барражирующий боеприпас.

"Соответственно, максимально сокращаются сроки выведения украинской артиллерии из строя после ее обнаружения, не требуется большой расход обычных боеприпасов для ее гарантированного поражения, сокращается время работы разведывательных средств и боевых расчетов", - пояснил он.

Собеседник добавил, что российские войска ведут контрбатарейную борьбу в рамках СВО с применением разведывательно-ударного контура, который может включать разведывательные БПЛА различного типа, наземные звуковые, радиолокационные и звукотепловые комплексы артиллерийской разведки, наземных наблюдателей и непосредственно дроны-камикадзе в качестве средства поражения. "Данная система на сегодняшний день хорошо отработана", - отметил источник.

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO и способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой 3 или 5 килограммов трех типов: осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические, в зависимости от вида поражаемой цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

Оба варианта барражирующего боеприпаса применяются российскими подразделениями в СВО по украинским войскам. Типовыми целями для таких беспилотников являются гаубицы, ЗРК, различные РЛС, боевые машины РСЗО, командно-наблюдательные пункты, скопления живой силы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M109
Компании
M777
Беспилотные системы
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
13.02.2023
Стандарты НАТО соблюдают в головах
30.01.2023
Остановись в мгновенье: нанесены новые удары по инфраструктуре Украины
24.01.2023
США в поисках боеприпасов для Украины уже "перерыли все что можно"
24.06.2022
Орудия туда
02.05.2022
«Крупные калибры»: перечень артиллерии, которую направляют на Украину страны НАТО
11.02.2015
«Конец цивилизации начнется с боевых роботов»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 06:11
  • 47693
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 00:09
  • 2
В России запустят производство модернизированной станции «Гроза»
  • 06.04 21:29
  • 4
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 19:08
  • 5
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 06.04 16:01
  • 1
Непривычно выглядящий танковый эвакуатор замечен у российских бойцов
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО