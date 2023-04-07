Центр Келдыша направил предложения по применению самозалечивающегося материала в скафандре

Научно-исследовательскую работу проводит головной научный институт Роскосмоса АО "ЦНИИмаш", а также предприятие "Звезда"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Исследовательский центр имени М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) в рамках научно-исследовательской работы по совершенствованию материалов нового скафандра по его защите от повреждений, приводящих к утечке внутренней атмосферы, направил предложения по использованию в составе применяемых в настоящее время материалов самозалечивающихся полимерных композиций (СПК). Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Владимир Кошлаков.

Он отметил, что научно-исследовательскую работу проводит головной научный институт Роскосмоса АО "ЦНИИмаш" и научно-производственное предприятие "Звезда". В рамках этой работы предприятию "Звезда" выдали образцы применяемого материала, которые были пропитаны СПК, а также дали пояснения и рекомендации по их использованию. "Они сказали, что свойства СПК и принципы их функционирования в составе слоистых композитов представляют интерес, дали свои замечания и предложения по возможному применению наших разработок с учетом особенностей конструкции скафандра", - пояснил Кошлаков.

Особо уязвимыми местами скафандра, отметил гендиректор, являются перчатки и изгибные (например, локтевые) области. При условии использования СПК конструкцию этих мест необходимо дорабатывать. "В этом плане требуется отдельно ориентированная работа с учетом особенностей скафандров и работы космонавтов в них. Тем не менее, мы дали свои предложения по усовершенствованию защиты скафандров на основе СПК", - сказал он.

Также технические специалисты в настоящий момент обсуждают применение самозалечивающихся полимерных композитов и самозалечивающихся слоистых материалов на их основе для обеспечения дополнительной защиты от утечек при разработке крупногабаритных разворачиваемых отсеков и надувных модулей космических станций, устройств разворачиваемых систем отвода тепла (например, гибких радиаторов) с переменной площадью поверхности, и другие конструкции. "Безусловно, для таких конструкций требуются материалы, способные устранять повреждения и протечки на начальном уровне. Пока проведение таких работ преждевременно, но мы ведем активную работу по испытанию СПК самозалечивающихся слоистых материалов на их основе в рамках космического эксперимента. Это позволит провести аттестацию свойств и характеристик в условиях орбитального полета", - добавил гендиректор центра Келдыша.

В августе 2020 года Кошлаков сообщил ТАСС о разработке самозалечивающегося слоистого материала для космических кораблей, способного восстанавливать герметичность в случае повреждений, в том числе микрометеоритами. Основой такого материала является самозалечивающиеся полимерные композиции на основе соединений боросилоксана.