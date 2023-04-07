Войти
ТАСС

Центр Келдыша направил предложения по применению самозалечивающегося материала в скафандре

320
0
0
Генеральный директор АО ГНЦ "ЦЕНТР КЕЛДЫША", доктор технических наук, профессор Владимир Кошлаков
Генеральный директор АО ГНЦ "ЦЕНТР КЕЛДЫША", доктор технических наук, профессор Владимир Кошлаков.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО ГНЦ "ЦЕНТР КЕЛДЫША"

Научно-исследовательскую работу проводит головной научный институт Роскосмоса АО "ЦНИИмаш", а также предприятие "Звезда"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Исследовательский центр имени М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) в рамках научно-исследовательской работы по совершенствованию материалов нового скафандра по его защите от повреждений, приводящих к утечке внутренней атмосферы, направил предложения по использованию в составе применяемых в настоящее время материалов самозалечивающихся полимерных композиций (СПК). Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Владимир Кошлаков.

Он отметил, что научно-исследовательскую работу проводит головной научный институт Роскосмоса АО "ЦНИИмаш" и научно-производственное предприятие "Звезда". В рамках этой работы предприятию "Звезда" выдали образцы применяемого материала, которые были пропитаны СПК, а также дали пояснения и рекомендации по их использованию. "Они сказали, что свойства СПК и принципы их функционирования в составе слоистых композитов представляют интерес, дали свои замечания и предложения по возможному применению наших разработок с учетом особенностей конструкции скафандра", - пояснил Кошлаков.

Особо уязвимыми местами скафандра, отметил гендиректор, являются перчатки и изгибные (например, локтевые) области. При условии использования СПК конструкцию этих мест необходимо дорабатывать. "В этом плане требуется отдельно ориентированная работа с учетом особенностей скафандров и работы космонавтов в них. Тем не менее, мы дали свои предложения по усовершенствованию защиты скафандров на основе СПК", - сказал он.

Также технические специалисты в настоящий момент обсуждают применение самозалечивающихся полимерных композитов и самозалечивающихся слоистых материалов на их основе для обеспечения дополнительной защиты от утечек при разработке крупногабаритных разворачиваемых отсеков и надувных модулей космических станций, устройств разворачиваемых систем отвода тепла (например, гибких радиаторов) с переменной площадью поверхности, и другие конструкции. "Безусловно, для таких конструкций требуются материалы, способные устранять повреждения и протечки на начальном уровне. Пока проведение таких работ преждевременно, но мы ведем активную работу по испытанию СПК самозалечивающихся слоистых материалов на их основе в рамках космического эксперимента. Это позволит провести аттестацию свойств и характеристик в условиях орбитального полета", - добавил гендиректор центра Келдыша.

В августе 2020 года Кошлаков сообщил ТАСС о разработке самозалечивающегося слоистого материала для космических кораблей, способного восстанавливать герметичность в случае повреждений, в том числе микрометеоритами. Основой такого материала является самозалечивающиеся полимерные композиции на основе соединений боросилоксана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
Проекты
2020-й год
Похожие новости
24.08.2021
Центр Келдыша разработал линейку плазмотронов для сжигания твердых бытовых отходов
12.07.2021
Специалисты «Роскосмоса» рассказали о проекте АЭС для Марса
14.05.2021
Ядерный «Зевс» прикроет всю Россию
03.11.2020
Стали известны победители чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 в компетенции «Инженерия космических систем»
19.09.2019
Работа над созданием ядерного двигателя для космического буксира идет в графике - Рогозин
09.03.2016
"Роскосмос" одобрил первый частный проект многоразовой ракеты для космического туризма
31.12.2014
Неделя авиакосмических технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 06:11
  • 47693
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 00:09
  • 2
В России запустят производство модернизированной станции «Гроза»
  • 06.04 21:29
  • 4
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 19:08
  • 5
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 06.04 16:01
  • 1
Непривычно выглядящий танковый эвакуатор замечен у российских бойцов
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО