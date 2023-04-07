Пентагон заключил контракт с General Dynamics на $27 млн на танки Abrams для Украины

В сообщении не уточняется количество танков

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на $27,1 млн на танки M1A1 Abrams для Украины. Об этом сообщила в среду пресс-служба Пентагона.

В распространенном документе отмечается, что GDLS из штата Мичиган "получила контракт на танки M1A1 с твердой фиксированной ценой в 27 100 000 долларов". В сообщении не говорится, о каком именно количестве танков идет речь, но отмечается, что "работы будут выполняться в Лиме (штат Огайо) с предполагаемой датой завершения 29 сентября 2023 года". Средства выделили в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины. Она предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

Во вторник Минобороны сообщило, что США в ближайшее время начнут обучать украинских военнослужащих применению в бою Abrams. В прошлом месяце американское военное ведомство проинформировало, что планирует отправить 31 танк Abrams из своих запасов на Украину к осени. Американская сторона ранее неоднократно признавала наличие сложностей с доставкой Abrams, обеспечением их топливом, ремонтом и поддержкой, а также необходимость длительного обучения украинских военных управлению техникой.