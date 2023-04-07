Войти
ТАСС

Пентагон заключил контракт с General Dynamics на $27 млн на танки Abrams для Украины

293
0
0
Танк M1A1 Abrams КМП США
Танк M1A1 Abrams КМП США.
Источник изображения: marinecorpstimes.com

В сообщении не уточняется количество танков

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на $27,1 млн на танки M1A1 Abrams для Украины. Об этом сообщила в среду пресс-служба Пентагона.

В распространенном документе отмечается, что GDLS из штата Мичиган "получила контракт на танки M1A1 с твердой фиксированной ценой в 27 100 000 долларов". В сообщении не говорится, о каком именно количестве танков идет речь, но отмечается, что "работы будут выполняться в Лиме (штат Огайо) с предполагаемой датой завершения 29 сентября 2023 года". Средства выделили в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины. Она предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

Во вторник Минобороны сообщило, что США в ближайшее время начнут обучать украинских военнослужащих применению в бою Abrams. В прошлом месяце американское военное ведомство проинформировало, что планирует отправить 31 танк Abrams из своих запасов на Украину к осени. Американская сторона ранее неоднократно признавала наличие сложностей с доставкой Abrams, обеспечением их топливом, ремонтом и поддержкой, а также необходимость длительного обучения украинских военных управлению техникой. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
Похожие новости
06.02.2023
General Dynamics будет производить новые танки Abrams для Киева
30.01.2023
Politico: Киев получит от США усовершенствованные Abrams, но без секретных элементов брони
08.02.2016
Бронетанковая оборона: Россия удерживает свою позицию на мировом рынке тяжелой техники
05.09.2014
В Европе появится крупнейший танковый холдинг
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 06:11
  • 47693
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.04 00:09
  • 2
В России запустят производство модернизированной станции «Гроза»
  • 06.04 21:29
  • 4
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 19:08
  • 5
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 06.04 16:01
  • 1
Непривычно выглядящий танковый эвакуатор замечен у российских бойцов
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО