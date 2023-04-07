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Вестник Мордовии

Донецкие Т-80БВ получили новые "клетки", защищающие от FPV-дронов

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Источник изображения: Фото: "Народная милиция ДНР"

Бойцы 10-го отдельного танкового батальона 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее отдельный танковый батальон Народной милиции ДНР) продемонстрировали самостоятельно установленную защиту Т-80БВ от атакующих сверху вражеских беспилотников - камикадзе.

Как сообщает "РГ:русское оружие", водруженная на башню конструкция в отличие от тех "зонтиков", что мы видели раньше, является более основательно продуманной, ориентированной на удары со всех направлений.

Противник в последнее время все чаще применяет FPV-дроны, несущие заряды взрывчатки или боевые части кумулятивных гранат типа "Луч" (ПГ-7ВЛ) реактивных гранатометов РПГ-7. Именно на противодействие таким средствам поражения и рассчитаны подобные приваренные к броне "клетки".

Источник изображения: Фото: "Народная милиция ДНР"

Вообще, необходимо отдать должное экипажу боевой машины, который основательно ее доработал. Известно, что ранее на серийных "восьмидесятых" этой модификации динамическая защита на бортовые экраны не монтировалась. Лишь небольшое количество располагалось на надгусеничных полках. Здесь же блоки "Контакта" прикрывают боковые проекции. Они также видны на корме башни.

В настоящее время газотурбинные Т-80БВ активно применяются в районах проведения специальной военной операции. Благодаря своим скоростным и маневренным характеристикам, а также высокой огневой мощи эти танки очень хорошо зарекомендовали себя.

Источник изображения: Фото: "Народная милиция ДНР"

Кроме того, в войсках имеется и существенно модернизированные Т-80БВМ с 1250-сильными двигателями, "реактивной броней" нового поколения, современной системой управления огнем и тепловизорами, позволяющими находить и поражать цели, как днем, так и ночью с одинаковой эффективностью.

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Продукция
РПГ-7
Т-80
Т-80БВМ
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