Al Hadath: Запад потерпел поражение от России и на поле боя, и в экономике

Украина не сможет достичь своих сумасшедших целей, цитирует Al Hadath генерала ВС США Марка Милли. Пентагон буквально заявил, что сделал все возможное, но, увы, против России Западу нечего выставить ни в военном, ни в экономическом отношении: он сам переживает страшный финансовый кризис.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что украинские военные не смогут вытеснить российские войска и вернуть утраченные территории в этом году, подчеркнув, что это «очень серьезная и сложная» военная миссия.

Милли назвал максималистскими цели президента Украины Владимира Зеленского, включающие возвращение Крыма. Он также подчеркнул, что Вашингтон не ведет войну с Россией, а лишь «помогает Украине бороться за территориальную целостность».

Таким образом, высокопоставленный американский генерал признает, что Запад сделал все возможное, но иррациональные и даже сумасшедшие мечты Киева недостижимы. Другими словами, Милли говорит следующее: «Мы сделали, что могли, но Украина не смогла добиться цели». Соединенные Штаты, а вместе с ними и НАТО, не смогут осуществить свой план и «нанести России стратегическое поражение».

Со своей стороны, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху. Кроме того, новым министром обороны Китая стал находящийся под американскими санкциями генерал Ли Шанфу, заявивший, что Москва и Пекин будут укреплять военно-техническое сотрудничество на всех уровнях.

31 марта Владимир Путин своим указом утвердил новую концепцию внешней политики страны. Вашингтон назван главным вдохновителем, организатором и исполнителем агрессивной антироссийской политики коллективного Запада, источника основных угроз для безопасности Российской Федерации, международного мира, сбалансированного, справедливого и поступательного развития человечества. Как отмечается в документе, особо важное значение для Москвы имеет всеобъемлющее укрепление связей и координация с дружественными суверенными глобальными центрами силы — Китаем и Индией.

На протяжении последних трех десятилетий Россия всегда была в курсе злонамеренной тактики Соединенных Штатов и их гибридной войны против русских. Москве было известно о планах Вашингтона организовать «цветные революции» в соседних с Россией странах, часть из которых увенчалась успехом (на Украине, Молдавии и так далее), а часть нет (в Белоруссии и Казахстане). В связи с этим книга Владимира Сунгоркина «Сделано в ЦРУ. Тайная история цветных революций и переворотов», изданная недавно медиагруппой «Комсомольская правда», проливает свет на методы смены режимов политической власти по всему миру, использованные США в период со второй половины ХХ столетия до наших дней.

Россия осознавала и в то же время пыталась избежать любого прямого столкновения с Соединенными Штатами, принимая во внимание последствия и влияние этого на глобальную безопасность и стабильность. Последнее предупреждение, сделанное Москвой в декабре 2021 года, касалось гарантий безопасности. Она призвала США и Североатлантический альянс отказаться от планов по дальнейшему расширению на восток и присоединению Украины. Это стало последним предупреждением с момента разговоров о создании баз НАТО в Крыму, то есть после переворота 2014 года. Со своей стороны, Соединенные Штаты толкают марионеточную Украину в конфликт с двумя республиками, где преобладает этническое русское население, которое не согласно с итогами этого переворота и видят свое будущее с Россией.

Вето на соглашение «Минск-2» стало последней каплей. Москва уже восемь лет пытается уговорить Киев признать Донецкую и Луганскую народные республики в пределах существующих границ, предоставить им автономию, разрешить русскоязычные школы и позволить российским СМИ и русской культуре существовать под «особым статусом» в украинской конституции. Но это не входило в расчеты киевских путчистов, которые провели две провальные военные операции по возвращению этих территорий. Они практиковали все виды насилия над населением Донбасса и готовились к новой военной операции, но Россия смогла им помешать.

Киев сбился с пути. Он выполнял инструкции Вашингтона с целью истощить Россию и служить американским интересам, причем под полным контролем НАТО. Сегодня мы видим, сколько оружия и боеприпасов Североатлантический альянс поставляет на Украину, не говоря уже о наемниках и добровольцах из неонацистских организаций Европы, которые ежедневно уничтожаются российскими вооруженными силами.

Все дипломатические и политические попытки предотвратить столкновение провалились, и тогда Москва решила начать специальную военную операцию на Украине, которая превратилась в прокси-войну России и НАТО.

Поэтому то, что говорит генерал Милли, есть не что иное, как признание поражения. Москва сорвала планы НАТО и Соединенных Штатов по дестабилизации ситуации внутри России. Им не удалось истощить страну, втянуть ее в украинскую трясину и разрушить российскую экономику. Весь прошлый год экономисты строили предположения, когда же российская финансовая система рухнет и когда русские выйдут на улицы, требуя смены власти. Запад продолжал вести информационную войну против Москвы. Он распространял фейковые фотографии о ссорах в магазинах из-за продовольственных товаров и очередях к банкоматам. Европейские эксперты, в свою очередь, продолжали прогнозировать «крах российской экономики на следующей неделе». Однако ничего из этого не произошло и не произойдет.

Все было наоборот. Представитель Федеральной резервной системы (ФРС) США Лиза Кук заявила, что инфляция еще слишком высока и что она продолжает расти быстрее, чем прогнозировалось. Администрация президента Байдена рекомендует принять «более жесткие» правила для предотвращения краха банков. Со своей стороны, заместитель председателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр предупредил, что было бы безответственно не исправить ошибки после банкротства Silicon Valley Bank (SVB).

Инфляция в Европе подскочила до рекордного уровня. Тысячи европейцев вышли на демонстрации против резкого падения уровня жизни. Они начали задавать вопросы о поставках оружия на Украину, подорожании газа, продуктов и так далее. Европа просыпается от кошмара, в который она попала по вине американских партнеров. Они объявили ей войну, разрушив трубопровод «Северный поток», и вовлекли в конфронтацию с целью истощения России ради защиты «свободы» и «демократии».

В этом поражении так или иначе замешан Израиль. Сионистское лобби в Соединенных Штатах всеми силами пытается сохранить господство Америки на мировой арене, параллельно усиливая удары по сирийской территории и Палестине, которые являются жалкими попытками «поиграть мускулами» после провала на Украине.

Поэтому заявление Милли — это прелюдия к тому, что нас может ожидать в самое ближайшее время. Администрация США должна заняться поиском пути отступления, чтобы сохранить лицо перед американцами и европейцами. Со своей стороны, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Евросоюза столкнутся с серьезными вызовами, если следующий президент США перестанет уделять внимание европейским проблемам и НАТО. Иными словами, Европа начала осознавать обман американцев и чудовищность своего положения. Москву победить невозможно, как и остановить процесс формирования нового мирового порядка, за которым стоят Россия, Китай, Индия и страны БРИКС. Вполне вероятно, что министр обороны Германии боится повторения события, произошедшего 2 мая 1945 года, когда советские войска подняли знамя Победы над Рейхстагом!

Это понимают страны Африки и Латинской Америки, поскольку они десятилетиями жили под гнетом западного и американского колониального господства, страдали как от переворотов, «цветных революций» и покушений, так и от политических игр Вашингтона. Вот почему они приветствуют формирование нового мирового порядка, несмотря на давление США и угрозы санкций.

В свете происходящих событий и провала американских и израильских планов, мы можем почувствовать некоторую уверенность относительно создания палестинского государства на основе резолюций, имеющих международную легитимность. Маловероятно, что некоторые арабские страны продолжат укреплять отношения с Израилем без образования независимого палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Автор: Рами аш-Шаер (رامي الشاعر)