Не все финны обрадовались вступлению в НАТО

Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе.

Ilta-Sanomat: теперь НАТО будет определять, что должны думать финны

Журналист газеты Ilta-Sanomat взял интервью у депутата финского парламента и директора миротворческой организации. Собеседники газеты рассказали, какие аспекты членства Финляндии в НАТО их беспокоят.

Силья Покки (Silja Pokki)

Четвертого апреля Финляндия стала полноправным членом НАТО.

Большая часть финнов вздохнула с облегчением, когда министр иностранных дел страны Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) передал правительству США документ о присоединении к организации Североатлантического договора.

Однако у исполнительного директора организации Suomen Rauhanpuolustajat ("Защитники мира") Теэму Матинпуро (Teemu Matinpuro) нынешняя ситуация радости не вызывает.

"Мне нравилась политика неприсоединения Финляндии, для нас это было хорошо. А теперь мы в каком-то роде присоединяемся к ядерному альянсу. Это усложнит роль Финляндии как страны, которая всегда выступала за ядерное разоружение".

По словам Матинпуро, самыми большими угрозами глобальной безопасности, с которыми сталкивается Финляндия, являются климатический кризис и ухудшение состояния природы.

"Инвестировать в уровень безопасности и уровень вооружений — не лучший вариант".

По словам Матинпуро, своим вступлением в НАТО Финляндия наказывает одного деспотичного лидера за оккупацию Украины и вознаграждает другого за оккупацию Северной Сирии.

"Только это называют буферной зоной".

Под "деспотичными лидерами" Матинпуро подразумевает президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Долгосрочная цель Эрдогана — создание единой "буферной зоны" в курдских регионах Сирии. Турция уже контролирует часть Сирии.

Матинпуро говорит, что финским СМИ не удалось представить финским читателям все аспекты членства в НАТО: вхождение в альянс преподносилось довольно однобоко. По его словам, большая популярность НАТО среди финнов может быть связана с действиями СМИ.

"Практически никаких критических голосов в СМИ не прозвучало, что по-своему усилило такую реакцию граждан".

Матинпуро хотел бы, чтобы по этому вопросу был проведен референдум.

Матинпуро считает, что ситуация на границе с Россией неизбежно обострится. Такого же мнения придерживается и Вероника Хонкасало (Veronika Honkasalo), депутат от "Левого союза", которая голосовала против подачи Финляндией заявки в НАТО.

"Я говорила еще год назад, что в долгосрочной перспективе членство в НАТО увеличит напряженность и сузит пространство для маневра во внешней политике Финляндии".

Хонкасало также считает проблемой нахождение Финляндии в одном союзе с Турцией. По ее словам, Финляндии как члену НАТО может быть сложнее критиковать авторитарные страны за нарушение прав человека.

Однако сейчас Хонкасало начала смотреть вперед.

"Было принято демократическое решение".

По словам Хонкасало, "Левому союзу" важно, чтобы на территории Финляндии не было баз НАТО, постоянного присутствия войск или ядерного оружия.

Она надеется, что в будущем внешняя политика Финляндии и политика безопасности страны будут основываться в первую очередь на соблюдении прав человека.

"Я хочу, чтобы в Финляндии можно было проводить демонстрации против нарушений прав человека и в поддержку верховенства закона".

Финляндия и Швеция должны были вступить в НАТО одновременно, но Финляндия опередила Швецию.

"Я считаю непродуктивным, что Финляндия и Швеция были вынуждены вести переговоры с Турцией порознь. Очень жаль, что Швеция оказалась в такой неопределенной ситуации".

По мнению Теэму Матинпуро, критику НАТО теперь могут трактовать как некую защиту России.

"Ситуация довольно проблематичная в том плане, что заявления могут трактовать по-разному", — говорит он.

"Надеюсь, в Финляндии всегда будет несколько мнений, и у нас не появится новый вариант „финляндизации“, когда определять, какие взгляды у нас допускаются, будут трансатлантические отношения".

Под новым вариантом финляндизации Матинпуро подразумевает воздействие внешних сторон на принятие политических решений в Финляндии — например, через НАТО.

Вероника Хонкасало также надеется, что будущие обсуждения вопросов, связанных с НАТО, будут открытыми, и парламент будет участвовать в принятии всех решений, связанных с НАТО.