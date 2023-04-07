Западное оружие не поможет. Украинское наступление обречено на провал

19FortyFive: в США признали, что западное оружие не спасет Украину

Западное вооружение не поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя, пишет 19fortyfive. Поставить огромное количество техники — это одно, а превратить ее в реальную боевую мощь — совсем другое, пишет автор.

Есть один важный фактор, которому уделяется очень мало внимания в западной прессе. Танки, на которые делает ставку Украина, сами по себе не являются инновационным оружием, способным существенно усилить боевой потенциал ВСУ. На самом деле, "Леопард 2" и М1А1 "Абрамс" показали, что они весьма уязвимы в бою.

В конце 2022 года многие страны Запада и НАТО пообещали отправить на Украину современное оружие. Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, замысел состоит в том, чтобы поддерживать Киев столько, сколько потребуется для изгнания российских войск. Все указывает на то, что скоро Украина может начать весеннее наступление. Многие аналитики утверждают, что при наличии достаточного количества западных танков ситуация может кардинально измениться в пользу Киева. Однако тщательный анализ показывает, что это неоправданный оптимизм.

23 марта командующий сухопутными войсками генерал Александр Сырский уверенно заявил, что вооруженные силы Украины "очень скоро" начнут новое наступление и выдворят российские войска точно так же, как "мы делали в прошлом под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском". Спустя четыре дня украинский министр обороны Алексей Резников объявил, что ВСУ уже получили танки и бронетранспортеры из Британии, Испании, Франции, США, Германии и Португалии. "Великолепные машины для лучших солдат", — написал Резников в Твиттере, отметив, что настало время переходить в наступление.

НАТО укрепляет ВСУ, поставляя им современную технику и обучая личный состав

Многие по вполне понятным причинам укажут на большое количество техники, обещанной или уже поставленной на Украину. Это истребители МиГ-29, американские ЗРК "Пэтриот", танки М1А1 "Абрамс" и бронемашины "Страйкер". Вдобавок к этому Украина получает британские танки "Челленджер", немецкие "Леопарды", французские AMX-10, турецкие бронетранспортеры "Кирпи", американские самоходные 155-мм гаубицы "Паладин" и тысячи беспилотников. Это огромная огневая сила. Однако западные СМИ не до конца понимают, насколько труден процесс превращения всего этого современного оружия в реальную боевую мощь.

Многие аналитики просто полагают, что благодаря своим характеристикам различные танки, бронемашины и самолеты превзойдут российскую технику. А посему само наличие такого оружия у ВСУ якобы дает украинской стороне тактические преимущества. Но все намного сложнее, чем может показаться. Как я уже писал ранее на страницах этого издания, чтобы эффективно использовать разнообразную технику из множества стран, Украине нужна надежная система материально-технического снабжения, обеспечивающая войска запчастями, подготовленными механиками и боеприпасами к каждой системе.

Далее, у каждой платформы имеется уникальная операционная система, которую должен освоить оператор. А еще он должен понимать собственную технику советской эпохи. Свести все это воедино, заставить работать, обеспечить боеприпасами, топливом и запчастями – невероятно сложная задача. Но как бы ни было трудно объединить многочисленные образцы вооружений в отсутствие налаженной системы тылового обеспечения, еще труднее использовать их эффективно в общевойсковом наступательном бою.

По имеющейся информации, до 30 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение на различных базах НАТО продолжительностью от нескольких недель до нескольких месяцев. Это несомненно повысит боеспособность ВСУ, однако такая работа ведется бессистемно, и украинские военные не подготовятся должным образом к ведению масштабных, слаженных и тщательно разработанных общевойсковых операций по прорыву глубокоэшелонированной и подготовленной в инженерном отношении российской обороны.

Шансов преодолеть все эти сложности с боевой техникой, тыловым обеспечением, подготовкой и проведением операций очень мало. Ситуацию усугубляет и то, что ВСУ пойдут в наступление практически без прикрытия с воздуха. А до конца лета у них будут ограниченные запасы артиллерийских снарядов.

Опыт боевого применения "Леопардов 2" и М1А1 "Абрамс"

Есть еще один фактор, который практически не принимает во внимание западная пресса. Танки, на которые делает ставку Украина, сами по себе не являются инновационным оружием, способным существенно усилить боевой потенциал ВСУ. На самом деле, "Леопард 2" и М1А1 "Абрамс", показали, что они весьма уязвимы в бою.

В декабре 2016 года турецкая армия проводила на севере Сирии операцию против курдских сепаратистов и боевиков ИГИЛ*. Ранее Турция потеряла множество старых танков М60 "Паттон", которые она получила от США, и на сей раз решила задействовать более современные машины "Леопард 2А4". В декабре в боях под Эль-Бабом "Леопарды" показали себя ничуть не лучше "Паттонов". Боевики подбили, по меньшей мере, 10 немецких танков. Также в 2016 году издание Defense One сообщило, что йеменские повстанцы-хуситы в боях с Саудовской Аравией уничтожили до 20 танков М1А1.

А теперь давайте поразмышляем. Боевики без каких-либо танков в сражениях против армии Турции (член НАТО) и саудовцев, которых готовят американцы, уничтожали "Леопарды 2" и М1А1, на которые очень сильно надеются украинские военные. Скорее всего, результаты боев с "Леопардами", "Челленджерами" и "Абрамсами" на Украине мало чем будут отличаться от сегодняшних сражений с применением танков советской эпохи. Всегда очень важно, как используется боевая техника. А танки сами по себе большой роли не играют.

Что будет после украинского весеннего наступления

Стойкостью и отвагой украинских бойцов нельзя не восхищаться. И вполне понятно их желание изгнать российский войска из страны. Но украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его генералам грозит гораздо более серьезная опасность, чем провал наступления. Чтобы понять, каковы ставки, мы должны заглянуть дальше, не ограничиваясь шансами Киева на успех в наступлении. Поражение ВСУ будет иметь вполне понятные негативные последствия. Но мало кто понимает, что даже в случае достижения тактического успеха Украина в конечном итоге может потерять все.

Провал наступления чрезвычайно обессилит ВСУ – до такой степени, что они не переживут этот год как единый и слаженный боевой организм. Успех точно так же чреват ослаблением украинской армии, которая уже не сможет отразить российское контрнаступление. Дело в том, что Украина несколько месяцев создает свою наступательную ударную группировку, оставив призывников и слабо подготовленных солдат сражаться и погибать в самых горячих точках, таких как Бахмут. (Это очень важно, потому что ударная группировка получила время на подготовку.)

А когда обороняющиеся украинские войска будут перемолоты, в тылу уже не останется никого, чтобы защищать страну, кроме национальной гвардии. Киев не сможет сформировать новые наступательные войска, потому что у нее не останется достаточного мобилизационного резерва. Положение Украины усугубится и из-за превосходства противника в живой силе и технике.

В начале февраля украинская разведка доложила, что Россия сосредоточила на Украине около 300 тысяч военнослужащих для проведения масштабного наступления. Она поразительно хорошо вооружена и укомплектована: 1 800 танков, 3 950 бронемашин, более трех тысяч артиллерийских орудий и реактивных пусковых установок, 400 истребителей и 300 вертолетов. Все ждали, что уже очень скоро Россия совершит мощный прорыв и начнет масштабное наступление. Возможно, из-за упорного сопротивления Украины в Бахмуте она не сумела реализовать эти планы зимой. Нет сомнений, что ей пришлось присылать подкрепления для восполнения боевых потерь в Бахмуте, Угледаре и Авдеевке.

Но скорее всего, у России есть значительные силы, которые она в настоящее время не задействует в боях. Насколько мы знаем, у Украины нет серьезного стратегического резерва. Если она успешно проведет наступление и выдавит российские войска на какое-то расстояние, пользы от них будет мало, так как они будут измотаны. Если российская оборона будет немного продавлена, но не сломлена, если вдоль линии фронта будут только незначительные прорывы, то и ВСУ тоже будут обессилены. В любом случае, в кульминационный момент у России будет крупная и хорошо оснащенная группировка, которая сможет перейти в контрнаступление. Остановить его Украине будет крайне сложно.

В последней части своего анализа мы детально рассмотрим положение сторон. Мы внимательно посмотрим, что может произойти после вероятного украинского наступления, и проанализируем, в каких условиях окажется каждая из сторон впоследствии. Если оставить в стороне эмоции и забыть о том, что Запад отдает предпочтение победе украинцев, то объективный анализ боевых действий и их фундаментальных факторов не сулит ничего хорошего Киеву.

* Внесена в перечень террористических организаций, запрещена в России.

Автор статьи: Дэниел Дэвис (Daniel Davis)