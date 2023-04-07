Число прошедших обучение в ЕС украинских военных в апреле превысит 16 тыс.

Командующий тренировочной миссией ЕС вице-адмирал Эрве Блежан заявил, что необходимо сокращать сроки поставок вооружений на Украину

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Более 16 тыс. украинских военных должны будут завершить подготовку в рамках специальной программы ЕС. Об этом заявил в среду командующий тренировочной миссией ЕС вице-адмирал Эрве Блежан, выступая на форуме по безопасности в Центре стратегических и международных исследований.

"Я командую всеми военными миссиями ЕС, в том числе новой миссией военной поддержки Украины, которая была учреждена 15 ноября. С учетом этого месяца мы должны подготовить уже более 16 тыс. украинских солдат. И мы делаем это в полной координации с нашими партнерами", - сказал он. Он также заявил, что необходимо сокращать сроки поставок вооружений на Украину и исходить при этом в том числе из интересов Киева, а не только из планов по замене собственного вооружения.

Комментируя перспективы завершения украинского конфликта, Блежан заявил, что ЕС "следует убедиться, что Россия не одержала в нем победу". Вместе с тем он не стал уточнять, каковы в конечном итоге могут быть условия мира, заявив, что сейчас перед ЕС стоит вопрос, "что останется для России" и какую Россию хотят видеть европейцы в своих планах на будущее, "особенно с учетом нынешней дискуссии с Китаем".

Совет ЕС на уровне глав МИД примет на заседании в Брюсселе 14 ноября решение о запуске миссии по подготовке украинских военных и порядке ее финансирования, сообщили в пятницу во внешнеполитической службе Евросоюза. Ранее ее глава, руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что миссия по подготовке военных для ВСУ рассчитана на 24 месяца. На эти нужды должно быть выделено €106,7 млн. В конце марта Жозеп Боррель заявил, что осенью 2022 года украинские солдаты "под флагом ЕС" начали проходить обучение на европейской территории, а к концу 2023 года Евросоюз планирует обучить около 30 тыс. военных.