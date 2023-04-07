Единороссы усилят поддержку участников СВО, их семей, а также сотрудников ОПК

Председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов заявил, что любые недостатки в системе поддержки участников СВО и их семей должны выявляться и устраняться максимально оперативно

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов в среду на заседании бюро совета поставил задачу перед партийцами усилить работу по поддержке участников специальной военной операции (СВО), их семей, а также сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Предлагается усилить партийную работу по поддержке участников СВО и их семей, поддерживать их и помогать там, где это необходимо", - привели в пресс-службе слова Грызлова.

Он подчеркнул, что любые недостатки в системе поддержки участников СВО и их семей должны выявляться и устраняться максимально оперативно. "Каждый член партии должен участвовать в этой работе", - подчеркнул Грызлов.

Он отметил, что дополнительная поддержка будет оказана тем, кто занят на предприятиях ОПК. Одной из таких мер станет разработка предложений по реализации государственной программы строительства арендного жилья для сотрудников ОПК, уточнили в пресс-службе.

По его словам, максимальное содействие партии должно быть оказано программе интеграции новых субъектов в экономическом, социальном, культурном аспектах, задачам защиты материнства и детства. "Отдельно отмечу необходимость региональным отделениям партии на новых территориях взять на контроль вопросы о предоставлении материнского капитала семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года", - сказал Грызлов.

Он также подчеркнул необходимость содействия работе фонда "Защитники Отечества".